Approvati all’unanimità i consuntivi di Ausl e Aou, dalla regione garanzia di copertura disavanzi

Nella seduta di martedì 9 maggio della Conferenza territoriale sociale e sanitaria della provincia di Modena sono stati presentati e approvati all’unanimità i bilanci consuntivi 2022 dell’Azienda USL e dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena. Si tratta di bilanci che, come noto, fotografano l’attuale situazione di difficoltà del sistema sanitario, determinata da una parte dai maggiori costi dovuti al caro energia, dall’altra alla mancata copertura di gran parte dei costi legati alla gestione della pandemia, che come nel resto dell’Emilia-Romagna, anche nella nostra provincia hanno impattato pesantemente sulle gestioni economiche delle aziende sanitarie in questo esercizio 2022.

Come preannunciato nelle scorse settimane, la Regione ha già provveduto a destinare proprie risorse alla copertura dei disavanzi che hanno interessato in maniera estesa quasi tutte le aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna. Pur nelle difficoltà, va comunque rilevato che rispetto ai bilanci preventivi approvati nel novembre 2022 i risultati di esercizio presentano perdite molto più contenute dovute, oltre ai finanziamenti del Fondo sanitario Regionale, a una contrazione dei costi Covid e ad azioni di contenimento dei costi e di razionalizzazione delle risorse messe in atto dalle direzioni aziendali, ma senza comprimere i servizi sanitari. L’esercizio Ausl chiude infatti con una perdita di 9,9 milioni di euro a fronte di un bilancio preventivo che presentava una perdita di 76,9 milioni, mentre Aou con un disavanzo preventivato di 42,5 milioni chiude a -4,8 milioni di euro.