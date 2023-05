PIF24 Fiorano, sabato 20 maggio il quarto incontro

Quarto incontro tematico per il percorso del #PIF24: il ritrovo è sabato 20 maggio nella sala civica di Casa Corsini (via Statale 83, Spezzano) dalle 10:00 alle 12:00, per parlare di scuola dell’infanzia come investimento sul futuro, con un approfondimento sui bisogni educativi e sulle politiche locali, a partire dalla nuova scuola dell’infanzia di Spezzano, di cui è partito il cantiere ad aprile scorso.

Saranno presenti: Flavia Giovanardi, pedagogista con esperienza pluriennale nella direzione dei servizi educativi degli enti locali; Ilaria Leonardi, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Francesca Bursi di Spezzano; Monica Lusetti, assessore del comune di Fiorano con delega ai lavori pubblici.

La seconda parte dell’incontro prevede il coinvolgimento dei partecipanti in tavoli di confronto guidato, attraverso i quali si rielaboreranno gli stimoli ricevuti dai relatori e si formuleranno proposte concrete da tenere in considerazione per il programma elettorale 2024 del PD di Fiorano.

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming nel canale YouTube del Circolo PD di Fiorano, a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=eRyI_DU9Y2k

Che cos’è il PIF24 Fiorano? È un percorso di formazione politica aperto a tutti, strutturato su più incontri tematici periodici. Allo stesso tempo, è un percorso di costruzione del programma elettorale per Fiorano, in vista delle elezioni amministrative del 2024.

Perché iniziare nel 2022?

Perché si crede abbia senso e sia molto utile partire per tempo, in una grande iniziativa di coinvolgimento della cittadinanza, per creare percorsi di ascolto e partecipazione. Proprio per questo è stato pensato il percorso del PIF già a dicembre 2022.

Per tutta la durata il percorso, che si svilupperà nei prossimi mesi fino all’appuntamento elettorale del 2024, sarà accompagnato dal Questionario PIF: uno strumento per raccogliere idee, critiche e proposte concrete da parte di tutta la cittadinanza. Lo si trova a questo link: https://forms.gle/qmF6DMvyToEyBkRn8