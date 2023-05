Incontro con Nicola Gratteri e Antonio Nicaso domani a Rubiera

“E’ un onore per il Comune di Rubiera – commenta il Sindaco Emanuele Cavallaro – accogliere domani pomeriggio, in Corte Ospitale, Nicola Gratteri, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, protagonista di primo piano in Italia nella lotta alla ‘ndrangheta”.

Con lui ci sarà anche il professor Nicaso, esperto di fama internazionale la cui vita è stata dedicata, anche a proprio rischio e pericolo, alla conoscenza ed all’analisi di questi fenomeni.

L’occasione dell’incontro, condotto dal giornalista Pierluigi Senatore, sarà la presentazione del nuovo libro scritto a quattro mani, “Fuori dai Confini: la ‘ndrangheta nel mondo”.

Si tratta di un appuntamento prezioso, un’occasione che consente anche di poter parlare coi cittadini dei fenomeni di criminalità organizzata, di stimolarne lo spirito critico e alzarne l’attenzione rispetto a un pericolo insidioso e non sempre riconoscibile come quello delle mafie.

L’appuntamento è alla Sala dei Sassi, in Corte Ospitale, Via Fontana 2, a Rubiera sabato 13 maggio, alle ore 17. Per informazioni: tel.: 0522-622291/257; email: cultura@comune.rubiera.re.it

L’amministrazione del Comune di Rubiera, invita tutti a condividere la visione di una cittadinanza in cui donne e uomini possano valutare con spirito critico gli accadimenti del loro paese.