Domenica giornata conclusiva per il 38° Festival del teatro dei Ragazzi di Marano

Si conclude domenica 14 maggio la 38^ edizione del Festival Nazionale del Teatro dei Ragazzi di Marano che quest’anno ha visto la realizzazione di una delle edizioni di maggior successo.

Il cartellone è stato creato dagli spettacoli delle scuole che hanno partecipato al bando del Festival , scaduto a metà aprile, che ha coinvolto scuole da tutta la penisola.

Il cartellone diviso tra rassegna del mattino (con ingresso riservato alle scuole) e rassegna serale (con ingresso libero e gratuito) conta ben 33 spettacoli realizzati da 600 giovani artisti tra i 9 ed i 19 anni messi in scena in principalmente al Teatro di Kia di Marano ed al Teatro Fabbri di Vignola ma anche in altri Teatri dell’Unione Terre di Castelli .

La provenienza delle Scuole private e delle Istituti scolastici è stata varia e eterogenea, sia per provenienza che per età: oltre alle scuole dell’Unione Terre di Castelli , numerose le scuole dall’intera Provincia di Modena (dall’Appennino, a Modena città , fino alla bassa con Finale Emilia), ma anche dalla provincia di Bologna. Non sono mancate scuole dalla Liguria (Savona e Genova) e dalla lontana Sicilia (Palermo).

Un edizione che ha visto la partecipazione fino ad oggi di oltre 7000 spettatori, numero che si prevede possa raddoppiare alla fine del festival, il 14 maggio.

Il tema del festival dell’edizione 2023 era il Viaggio. Il viaggio inteso in tutte le sue forme e declinazioni: interiore, immaginario, letterario, reale, nello spazio, nel tempo o di pura fantasia. Che sia a tappe, tutto d’un fiato, veloce oppure lento il viaggio è origine di cambiamento, trasformazione, evoluzione e di nuove prospettive. La rassegna infatti è stata una grande esplorazione, un grande viaggio intorno all’idea di un teatro che abbraccia altre forme d’arte e si contamina con musica, danza e poesia. Ne sono la prova il Musical della Scuole Muratori di Vignola , lo spettacolo Viaggio in Musica con 70 giovani musicisti e 20 giovani lettori di brani della Divina Commedia ma anche lo spettacolo di Danza che si terra sabato sera al Teatro di Kia.

Il festival terminerà domenica 14 maggio alle ore 17,00 al Teatro di Kia di Marano s/P, con lo spettacolo degli studenti della Scuola primaria “E. De Amicis” che si esibiranno presso il a seguire i giovani attori della classe 4°A propongono lo spettacolo “Passo dopo passo”.

A seguire, accompagnati dalle note dai giovani musicisti della Scuola media a Indirizzo Musicale “L. A. Muratori” di Vignola (MO) i giovani lettori/attori della stessa scuola leggeranno le poesie vincitrici del concorso “Giovane Poeta a Castelvetro 2022”, anticipando l’intervento di Roberto Alperoli, Direttore del Poesia Festival, che mosso da letture e riflessioni personali fornirà anche spunti e tematiche che daranno slancio alla nuova edizione del Poesia Festival.

Alle 18:40 lo spettacolo “In viaggio con il maiale” della classe 4°D di Marano chiuderà definitivamente il pomeriggio all’insegna di suggestioni fiabesche e il racconto di mirabolanti avventure di viaggio.

Il Festival è promosso dall’Unione di Comuni Terre di Castelli, dal Comune di Marano sul Panaro, dalla Fondazione di Vignola, dalla Regione Emilia-Romagna. con il supporto di Aitec srl e con il Patrocinio del M.I.U.R.- U.S.R Emilia-Romagna. L’organizzazione e la direzione artistica dell’evento è affidata al Poesia Festival e del Laboratorio Culturale Aps.

Informazioni e programma sono disponibili nel sito dell’evento www.maranofestival.it