Valditara “Allarme denatalità impegna tutti a trovare soluzioni”

ROMA (ITALPRESS) – “L’iniziativa è su un tema importante e delicato, un fenomeno che in questo anni sta emergendo in tutta la sua gravità e coinvolge il nostro futuro”.

Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenendo agli Stati Generali della Natalità. “La denatalità avrà conseguenze nell’immediato” ha aggiunto “e impegna tutti noi a trovare soluzioni e trovare soluzioni è possibile avendo ben chiaro gli obiettivi e con un dialogo tra tutti”. Se si mantiene questa tendenza si “rischia di non riuscire a garantire tutti i servizi per le persone più anziane.

Il quadro per i prossimo dieci anni è allarmante, si rischia di avere tra i 120 mila e i 130 Mila ragazzi in meno ogni anno, e se il trend sarà questo fra 30 anni saremo cinque milioni in meno. Mettendo al centro la persona possiamo riaffermare la cultura della vita, la nascita di un bambino è un segnale di speranza”.

