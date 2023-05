L’Emilia-Romagna in vetrina all’ ‘Exhibition Transport Logistic’

Il sistema logistico dell’Emilia-Romagna in vetrina a Monaco di Baviera, dal 9 al 12 maggio, all’Exhibition Transport Logistic, la più importante fiera del mondo dedicata alla logistica delle merci e al trasporto intermodale.

Per l’occasione è stato allestito uno stand regionale con il Cluster E.R.I.C. (Emilia-Romagna intermodal cluster) che raggruppa tutte le più importanti realtà del territorio: piattaforme logistiche, scali ferroviari, nodi logistici regionali, interporti, pubblici e privati oltre all’Autorità Portuale di Ravenna.

“Si tratta di una fiera importante- ha sottolineato l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Andrea Corsini-, alla quale partecipiamo per rafforzare e promuovere il nostro sistema logistico intermodale”.

L’assessore è intervenuto questa mattina al convegno sulle “Politiche per valorizzare l’attrattività regionale e le iniziative collaborative sui trasporti e la logistica”, dove ha illustrato l’esperienza dell’Emilia-Romagna agli interlocutori internazionali.

“Occorre sviluppare azioni di sostegno agli investimenti sulle reti ferroviaria e stradale per una logistica sempre più sostenibile, in grado di dare il proprio contributo al processo di decarbonizzazione- ha spiegato l’assessore nell’intervento conclusivo-. Per questo abbiamo messo in campo 6,4 milioni di euro di incentivi per le imprese ferroviarie e gli operatori del trasporto merci, per aumentare le quote trasportate via ferro e gli investimenti sulla rete nazionale e regionale ferroviaria per risolvere le criticità e potenziare il trasporto via ferro”.

“Inoltre, abbiamo approvato la zona logistica semplificata, in attesa del via libero definitivo da parte del Ministero- ha concluso Corsini- con l’obiettivo di attrarre investimenti e abbiamo predisposto un sistema di incentivi fiscali e di agevolazioni alle imprese che sono legate funzionalmente e commercialmente al Porto di Ravenna”.

Al convegno che ha visto in apertura l’intervento di Alex Irwin-Hunt – FDi Intelligence (Financial Times) su Città e regioni europee del futuro 2023, sono intervenuti Cristiano Colaneri, RFI; Marco Spinedi, Interporto Bologna; Gianpaolo Serpagli, Interporto Parma; Daniele Rossi, Autorità Portuale di Ravenna; oltre a rappresentanti di altre realtà logistiche europee.

Nell’ambito dell’evento l’assessore ha incontrato l’ambasciatore italiano in Germania, Armando Varricchio, e diversi operatori regionali, nazionali e internazionali.