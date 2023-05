Francesco Vincenzi nominato all’unanimità Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola

Il Consiglio di Indirizzo Della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, nella sua nuova composizione, nella seduta di insediamento del 9 maggio 2023, ha nominato all’unanimità, a scrutinio segreto, Francesco Vincenzi Presidente della Fondazione e nel contempo il nuovo Consiglio di Amministrazione.

«Questa nomina rappresenta un grande onore per me – ha commentato il Presidente Francesco Vincenzi – e ringrazio tutti i componenti del Consiglio di Indirizzo per la fiducia che mi hanno manifestato. La Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola opera per il conseguimento del bene comune e a servizio della comunità dell’Area Nord. Ritengo che, attraverso un costruttivo confronto con gli altri organi dell’Ente, Consiglio di Indirizzo, Consiglio di Amministrazione, gli uffici di Direzione e soprattutto con gli stakeholder di riferimento (Enti Locali, Università, Enti del terzo settore, Ausl, Diocesi ecc.), la Fondazione dovrà sempre più rappresentare un importante motore di sviluppo sociale, economico culturale del nostro territorio sia nella tutela del patrimonio artistico culturale ed ambientale che nel comprendere le esigenze delle componenti più fragili della popolazione dell’Area Nord in ogni fase della propria vita, rinnovando la collaborazione con istituzioni, organizzazioni non profit, soggetti pubblici e privati

Il particolare momento storico pervaso da crisi permanenti – quali la pandemia covid e le tensioni geopolitiche tra la Russia e l’Ucraina – vedrà la Fondazione impegnarsi nel presente e nel prossimo futuro, sempre più, nel perseguire gli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio dell’Area Nord di Modena».