Anche ieri giornata di controlli presso la stazione Storica di Reggio Emilia

Nella mattinata di ieri, mercoledì 10 maggio, la pattuglia del posto di Polizia di via Turri, unitamente a personale della Polizia Locale, procedeva in Piazzale Marconi al controllo di tre persone intente a bivaccare in zona. Una di loro, una 37enne senza fissa dimora, sprovvista dei documenti di riconoscimento, veniva accompagnata in Questura per essere sottoposta a rilievi foto-dattiloscopici. Al termine dei necessari accertamenti, la donna è risultata gravata da provvedimento DACUR – divieto di avvicinamento all’area della stazione – emesso lo scorso 21 aprile dal Questore di Reggio Emilia. Di conseguenza veniva denunciata ai sensi dell’art. 10 co. 2 D.L. 4/2017.

Nel pomeriggio, la pattuglia del posto di Polizia di via Turri, assieme a personale della Polizia Locale, procedeva a un controllo presso il Bar Marconi durante il quale veniva identificato un 21enne già destinatario di DACUR notificato lo scorso 9 maggio. Anche in questo caso il giovane, dopo essere stato accompagnato in Questura, veniva deferito per la violazione dell’art. 10 co. 2 D.L. 4/17.

Qualche ora più tardi la pattuglia del posto di Polizia di via Turri fermava e identificava un cittadino, classe ‘91, che all’esito dei necessari controlli veniva trovato in possesso di sostanza presumibilmente stupefacente che, all’esito del narcotest, risultava essere marijuana del peso complessivo di 1,01 grammi. L’uomo veniva quindi sanzionato ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90. Inoltre, il 32enne in seguito a riconoscimento tramite rilievi foto-dattiloscopici, risultava irregolare sul territorio nazionale. Di conseguenza veniva denunciato ai sensi dell’art. 10 bis D.Lgs. 286/98 (T.U. Immigrazione). Da controlli in banca dati, l’uomo è risultato essere destinatario di un provvedimento emesso dalla Divisione Anticrimine della Questura reggiana che prevede la sospensione della patente di guida e del porto d’armi per 1 mese dalla notifica.

Inoltre, nella giornata di ieri, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo disposti dal Questore, tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno presidiato la zona della Stazione Ferroviaria “Storica”, allo scopo di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità, anche sulla base delle segnalazioni provenienti dai cittadini. Complessivamente nell’area sono state controllate 76 persone, alcune delle quali con precedenti di Polizia, 20 veicoli ed effettuati 3 posti di controllo.