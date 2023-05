Vincenzi Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola: il commento del Sindaco Greco

L’Amministrazione Comunale di Mirandola si congratula e augura “buon lavoro” al neo Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola Francesco Vincenzi, nonché al nuovo Consiglio d’Amministrazione. Ieri inoltre si sono insediati i nuovi membri del Consiglio di Indirizzo, tra i quali i due designati dal Comune di Mirandola: Giulio Marchetti e Maria Chiara Carreri, quest’ultima indicata dal Circolo Fratelli d’Italia di Mirandola.

“La Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola – commenta il Sindaco Alberto Greco – rappresenta un ente baricentrico per il nostro territorio e lo sarà ancor di più sotto la guida del neo eletto Presidente Francesco Vincenzi. Un imprenditore giovane ma allo stesso tempo già in grado di distinguersi per capacità decisionale e leadership alla guida del Consorzio della Bonifica Burana. Non possiamo che compiacerci di questa nomina, certi che i rapporti fra il Comune e la Fondazione proseguirranno serrati ed alimentati da obiettivi importanti rivolti al territorio comunale ed alla sua comunità”.