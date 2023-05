Settimana Interculturale a Casalgrande

Una settimana interculturale per avvicinare esperienze, culture, storie diverse e coinvolgerle in uno scambio fruttuoso per tutta la comunità: questo in sintesi il significato di “Oriente.Occidente@MondoUnico”, che propone una serie di eventi all’insegna della condivisione e del dialogo.

“Le culture diverse possono spaventarci perché rappresentano un modo diverso di vedere le cose – afferma l’assessore a educazione e formazione Laura Farina – e di fronte a questa situazione abbiamo due opzioni: o mettere dei muri, oppure aprirsi all’altro, per conoscerlo e porre le basi per un arricchimento reciproco. Questo percorso va incoraggiato, perché costituisce un modo corretto di porsi di fronte al mondo e alla relazione con gli altri. Tra i momenti più significativi di questa intensa settimana, voglio sottolineare lo spettacolo ‘Voci straniere’, con cui si vuole raccontare l’esperienza della migrazione con lo spaesamento di chi parte per una nuova vita tutta da costruire, senza dimenticare che anche gli italiani sono stati un popolo di migranti; e la serata di Sapori dal mondo, dove ci incontreremo a tavola per assaporare i piatti delle tante e diverse popolazioni presenti sul territorio”.

Si parte domenica 14 maggio, giornata di mercato straordinario, alle ore 11 in Sala Espositiva con l’inaugurazione della mostra Arginimargini, a cura del circolo fotografico Il Torrione, con fotografie di Luigi Ottani; alle ore 18 in Sala Espositiva, presentazione del libro “Itinerario tra religioni e spiritualità a Reggio Emilia, di Matteo Manfredini.

Martedì 16 maggio, alle ore 10.15 in piazza Martiri, “Canti e Poesie dal mondo, In piazza”, con le scuole d’infanzia Garibaldi e Orizzonti; sempre alle 10.15, ma in piazza Resistenza, a Villalunga, “Canti e Poesie dal Mondo, in Piazza”, con la scuola d’Infanzia I Colori. Alle ore 17, alla Biblioteca Sognalibro, Racconti senza confini, lettura per bambini a cura del Cpia, Centro provinciale per l’Istruzione degli Adulti; a seguire tè per tutti.

Giovedì 18 maggio, alle ore 17.00, presso la Biblioteca Sognalibro, “Nati per leggere, Storie dal mondo”, lettura per bambini 3- 6 anni. Alle ore 21, Teatro De André, “Voci straniere”, a cura della compagnia Silence Teatro, spettacolo sul tema dell’immigrazione, dedicato a tutte le storie di erranza e di speranza in questo nostro terzo millennio.

Venerdì 19 maggio, alle ore 20,30, presso la Cooperativa Sportiva Ricreativa di Salvaterra al Parco del Liofante, si terrà “Sapori dal Mondo – Festa Gastronomica”, occasione di incontro per conoscere le culture e assaporare piatti tradizionali, oltre che ascoltare brani, poesie e racconti dei repertori tradizionali delle popolazioni.

Sabato 20 maggio, alle ore 10.30 in piazza Ruffilli, presso la Sala Espositiva, Danze Etniche a cura di Istarion Teatro; e alle 20, presso la Cooperativa Sportiva Ricreativa Salvaterra al Parco del Liofante, Cena di solidarietà a sostegno del progetto “Nao sei mas quero”, che punta all’inserimento in percorsi lavorativi dei giovani di Utinga, in Brasile.

Domenica 21 maggio, infine, piazzetta interculturale in piazza Ruffilli con stand associazioni, banchetto della Biblioteca, spettacoli di danze e canti dal mondo.