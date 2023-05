Passaggio del Giro d’Italia: le strade che saranno chiuse sul territorio di Castelnovo Monti

Il passaggio del Giro d’Italia sul territorio comunale di Castelnovo, in particolare a Felina, previsto il 16 maggio, comporterà diverse variazioni alla viabilità, in particolare la chiusura per alcune ore delle strade che si immettono sul tracciato che sarà affrontato dai corridori.

In merito è stata emessa un’apposita ordinanza dal settore lavori pubblici e patrimonio del Comune. Sarà istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata nei parcheggi lungo via F.lli Kennedy, presso i civici 34-36 dalle ore 8 alle ore 15 del 16 maggio. Sarà interrotta la circolazione con strada chiusa sui seguenti tratti: dal confine comunale via Casa Perizzi intersezione con Via Boralattia proseguendo per la SP 7, via G. Di Vittorio, Via F.lli Kennedy (ex tracciato SS 63), via Martiri di Legoreccio, rampa per Gatta, via Gatta (SP 9), ponte sul fiume Secchia fino al confine comunale: questo è il percorso che sarà affrontato dalla corsa rosa.

Saranno vietati gli accessi ai suddetti tratti stradali con chiusura delle seguenti strade: da via Boralattia a via Casa Perizzi; da via Cardinal Pignedoli a via Casa Perizzi; da via Fornacione a via G. Di Vittorio; da Via Ganapini a via G. Di Vittorio; da via Tegge a Via G. Di Vittorio; da via Rubertelli a via G. Di Vittorio; da via Piazza del Mulino a via G. Di Vittorio; da via W. Manfredi a via G. Di Vittorio; da piazza Zanni a via F.iii Kennedy; da via Magonfia a via F.lli Kennedy; da via Sabbione a via F.lli Kennedy; da via W. Fontanesi a via F.lli Kennedy; da via Berzana a via Gatta (SP 9); da via Vigna a via Gatta; da via Gnana a via Gatta; da via Ceriola a via Gatta; da via Pioppelle a via Gatta; da via Botteghe a via Gatta; da via Cà degli Osti a via Gatta; da via Salde a Via Gatta. Nel tratto indicato saranno anche chiusi tutti gli accessi alle abitazioni private. Le chiusure saranno dalle ore 10 alle 14.30 circa, e comunque fino alla rimozione della segnaletica di divieto di transito.

Le intersezioni tra le strade saranno presidiate da volontari o forze di Polizia. Gli accessi secondari saranno interdetti con apposita segnaletica. Saranno ovviamente autorizzati a circolare nei limiti dei servizi e d’emergenza e con la prudenza connessa alla presenza di “utenza debole” i veicoli al servizio di organizzatori e addetti alla logistica, forze dell’ordine e polizia locale, vigili del fuoco, soccorso sanitario d’emergenza, protezione civile.

Sul sito internet del Comune di Castelnovo Monti (www.comune.castelnovo-nemonti.re.it) è consultabile l’ordinanza completa con tutta la documentazione composta da mappe e indicazioni delle strade chiuse.