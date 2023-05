Ritrovato dalla Polizia Locale oltre un etto di eroina vicino alla ferrovia Reggio – Ciano

Un involucro contenente oltre un etto di eroina è stato ritrovato dagli agenti della Polizia locale di Reggio Emilia durante un servizio di pattugliamento dei parchi.

Alcune settimane fa gli agenti, accompagnati dall’unità cinofila, hanno effettuato un controllo finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all’interno del Parco Nilde Iotti. Il ritrovamento è stato effettuato grazie al fiuto del cane poliziotto Viktor che costeggiando la ferrovia Reggio Ciano ha segnalato agli agenti un sacchetto di plastica occultato sotto del fogliame alla base di una albero. All’interno gli operatori di via Brigata Reggio hanno rinvenuto numerosi sassi di eroina, per un perso totale di 107 grammi. Lo stupefacente è stato immediatamente messo sotto sequestro mentre proseguono in controlli e le indagini per individuare i responsabili.