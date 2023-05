Furto nella notte all’interno di un negozio di forniture agricole di Reggio Emilia

Allertati da un istituto di vigilanza privato, poco prima delle 2.30 di oggi i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia sono intervenuti in località San Maurizio dov’è stato commesso un furto all’interno di un negozio di forniture agricole.

Ignoti ladri, previa effrazione della porta d’ingresso, erano entrati nei locali asportando, stando ai controlli in corso di esatto inventario, una trentina di motoseghe e alcuni generatori di corrente. I danni, nell’ordine di alcune decine di migliaia di euro, sono in corso di quantificazione. Sulla vicenda i Carabinieri reggiani hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.