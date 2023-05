Festa della mamma in biblioteca a San Felice sul Panaro

Sabato 13 maggio a San Felice sul Panaro, presso la biblioteca comunale di viale Campi, 41/B alle 10.30, si svolgerà l’iniziativa “Parole solo per te mamma: narrazione di storie e racconti, laboratorio sulla festa della mamma” a cura dell’associazione “Crescere Insieme”. L’appuntamento è per famiglie e bambini dai quattro agli otto anni. Per prenotazioni: biblioteca@comunesanfelice.net, telefono 0535/86391.