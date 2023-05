“Uniti contro il cancro”: mercoledì 10 maggio incontro al Mast di Bologna per presentare la nuova Rete Oncologica ed Emato-oncologica della Regione Emilia-Romagna

Fa tappa a Bologna il secondo degli incontri promossi dall’assessorato alle Politiche per la salute per presentare la Rete Oncologica ed Emato-oncologica della Regione Emilia-Romagna e per confrontarsi sulle prospettive e il comune impegno – di istituzioni, professionisti e cittadini – nella lotta contro il cancro.

L’appuntamento è mercoledì 10 maggio alla Fondazione Mast (via Speranza, 42), alle ore 21 con ingresso gratuito. In occasione dell’incontro sarà distribuito il libro “Uniti contro il cancro”, curato e realizzato dall’assessorato regionale alle Politiche per la salute per illustrare attraverso le parole degli esperti come funziona la Rete, che ha nell’oncologia di prossimità, nella telemedicina e nella ricerca alcuni dei suoi punti di forza.

“Prosegue il nostro impegno sul territorio per far conoscere ai cittadini, ai volontari, ai professionisti e alle associazioni questo nuovo modello organizzativo messo a punto dalla Regione- commenta l’assessore alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini-. Un modello per una sanità sempre più vicina al paziente e che possa garantire i migliori livelli di cure, assistenza e servizi per le persone ammalate di tumore. Gli incontri con le comunità servono a spiegare in modo semplice e concreto come la Rete permetta un’integrazione sempre più stretta tra l’ospedale e il territorio, a vantaggio dei cittadini. Vogliamo, però, che questi incontri possano essere anche momenti in cui diffondere conoscenza, speranza e idea di una prospettiva in cui la Regione insieme ai medici, ai ricercatori, a quanti sono impegnati nell’associazionismo e nel volontariato possano dare il proprio contributo alla meta comune: la lotta al cancro”.

Proprio per questo motivo il format della serata è quello del dialogo tra l’assessore, i clinici e i pazienti che interverranno, perché sono fondamentali l’esperienza e il contributo di tutti.

All’incontro, oltre all’assessore Donini, intervengono i medici clinici: Antonio Maestri (Ausl Bologna – Maggiore), Claudio Zamagni (IRCCS S. Orsola), Arcangelo Prete (IRCCS S. Orsola), Alessio Giuseppe Morganti (IRCCS S. Orsola), Toni Ibrahim (Rizzoli), Michele Cavo (IRCCS S. Orsola), Pier Luigi Zinzani (IRCCS S. Orsola) e Francesca Bonifazi (IRCCS S. Orsola). Previsto anche l’intervento in un breve video preregistrato di: Elio Jovine e Gilberto Poggioli (IRCCS Sant’Orsola – chirurgia epatobiliopancreatica), Davide Maria Donati (Rizzoli – clinica terza), Alessandro Gasbarrini (Rizzoli – oncologia vertebrale), Sergio Concetti (Ausl Bologna/Maggiore – urologia) e Carmelo Sturiale (Ausl Bologna/Bellaria – neurochirurgia). Inoltre, sarà trasmesso un video con interviste agli infermieri.

Il prossimo incontro è in programma al Teatro Cavallerizza di Reggio Emilia il 25 maggio (sempre con inizio alle ore 21).