Incidente stradale sulla A1 all’altezza di Cognento

Gravissimo incidente stradale questa mattina intorno alle 6 sull’autostrada A1 km 160, tra i caselli di Modena sud e Modena nord, direzione Milano. Un furgone ed un mezzo pesante si sono scontrati all’altezza di Cognento. Secondo il 118 sarebbero due i feriti: un uomo di 54 anni, ricoverato in codice di massima gravità e un giovane 21enne, ferito in modo meno grave, entrambi trasportati al Sant’Agostino di Baggiovara. L’autostrada è rimasta chiusa per circa due ore, per consentire i soccorsi e i rilievi di legge.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le Pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.