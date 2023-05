Imprese Green: politiche, servizi, fondi, idee per un “new deal”: mercoledì conferenza internazionale

Mercoledì 10 maggio si svolgerà a Bologna la conferenza internazionale finale del progetto Interreg Europe GRESS dedicata alla Green Economy dal titolo “Greener Enterprises: policies, services, funding, ideas for a New Deal”.

La giornata sarà aperta al pubblico e sarà suddivisa in più sessioni.

Durante la mattinata, a Palazzo Malvezzi (Sala Zodiaco, via Zamboni 13) esperti, partner e ospiti si confronteranno e approfondiranno servizi e politiche di supporto alle start-up green; nel pomeriggio l’evento si trasferirà alle Serre dei Giardini Margherita per un momento di più informale di networking tra start-up, incubatori, centri per l’innovazione e stakeholder.

L’evento si svolgerà in lingua inglese e sarà l’occasione per presentare i risultati del progetto GRESS, di cui la Città metropolitana è partner, che ha messo a confronto buone pratiche, esperienze e modelli per migliorare le politiche per la competitività delle PMI, rafforzando la capacità di sostenere la formazione di start-up e spin-off sostenibili e competitivi nell’ambito della Green economy.

La partecipazione è libera previa registrazione. Le sale hanno una capienza limitata e per partecipare è obbligatorio iscriversi QUI o inviare una mail a ricerca.innovazione@cittametropolitana.bo.it

Per maggiori informazioni sul progetto > https://projects2014-2020.interregeurope.eu/gress/