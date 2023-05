Consueti controlli della Polizia di Stato in zona Stazione Storica a Reggio Emilia

Ieri mattina, durante i controlli in zona Stazione Storica a Reggio Emilia, una pattuglia delle Volanti della Polizia di Stato effettuava un controllo presso un esercizio commerciale in via Eritrea. Durante il controllo veniva identificata una 32enne senza fissa dimora che, in seguito a controllo in banca dati, risultava destinataria di un provvedimento di Divieto di Accesso Aree Urbane, emesso dal Questore di Reggio Emilia lo scorso aprile, con il quale si vieta alla donna l’accesso all’area della Stazione Storica, via Eritrea, via IV Novembre, per un periodo di dieci mesi. Dal momento che la donna non aveva una valida e comprovata causa di giustificazione a permanere in quella zona, veniva deferita in stato di libertà.

La scorsa notte, invece, una pattuglia delle Volanti nel transitare in viale IV Novembre notava cinque uomini intenti a discutere animatamente, di cui uno in particolare appariva urlare e sbracciarsi. Gli operatori delle Volanti intervenivano immediatamente per evitare che la lite degenerasse. Alla vista della pattuglia, i presenti si allontanavano, ma gli operatori riuscivano a fermare e identificare la persona che era più agitata, un 36enne senza fissa dimora con precedenti di polizia in materia di stupefacenti. Al termine dei necessari controlli, l’uomo veniva sanzionato ai sensi degli articoli 9 e 10 D.L. 14/17, perché intento a bivaccare e bloccare il passaggio pedonale, con conseguente ordine di allontanamento.

Sempre la notte scorsa una pattuglia delle Volanti interveniva piazzale Europa, per la segnalazione giunta al 113 di un uomo in escandescenze che disturbava la tranquillità del luogo. Veniva individuato un 31enne noto alle forze di polizia, in stato di evidente alterazione per abuso di sostanze alcoliche. L’uomo veniva riportato alla calma, sanzionato ai sensi dell’art. 688 c.p. (ubriachezza molesta) e allontanato dal luogo in modo da garantire la tranquillità.