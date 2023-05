Appuntamento online di Unimore sui servizi per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità

Unimore, attraverso l’Ufficio Orientamento al Lavoro & Placement e l’ufficio Servizio Accoglienza Studenti con disabilità e con DSA, in collaborazione con l’Azienda regionale per il diritto allo studio ER-GO, organizza un incontro online su “Il lavoro dopo la laurea: opportunità e servizi per laureati con disabilità”.

L’appuntamento si terrà martedì 9 maggio, alle ore 14.30, in videoconferenza (sulla piattaforma Teams al link: https://qui.unimore.it/lav ).

L’evento vuol fare conoscere i servizi del territorio utili alla ricerca di un impiego, in particolare quelli rivolti all’inserimento lavorativo di persone con disabilità, come previsto dalla L.68/99 che ha come finalità la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa di persone disabili nel mondo del lavoro, attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Il seminario sarà anche l’occasione per fornire ai partecipanti indicazioni e strategie finalizzate a migliorare la ricerca del lavoro utilizzando un curriculum vitae efficace.

Il programma prevede la “Presentazione dei servizi di intermediazione domanda/offerta di lavoro di Unimore”, a cura dell’ufficio Placement di Ateneo, la “Presentazione della L.68/99 – Come e perché iscriversi al Collocamento Mirato”, da parte del dott. Fabio Spadoni e della dr.ssa Samanta Ferri dell’Ufficio per il Collocamento Mirato di Reggio Emilia, per concludere “Le tecniche e gli strumenti più diffusi ed efficaci per la ricerca del lavoro” a cura del Servizio Orientamento al Lavoro di ER.GO.

Nel corso del seminario verrà brevemente presentato anche il progetto “Tech&Sport – La tecnologia e lo sport come strumenti per l’inclusione”, sostenuto dalla Fondazione di Modena nell’ambito del Bando personae 2022, con capofila il Comune di Sassuolo e Unimore tra i soggetti promotori e parte del Comitato Tecnico Scientifico.