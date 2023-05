Jubilee Pools vince la quarta edizione dei Caesar Design Film Award

È Jubilee Pools, cortometraggio presentato a Ennesimo Film Festival in première mondiale e diretto da Jim Stephenson, a vincere i Caesar Design Film Award. Un film che, per la Giuria “ha la capacità di raccontare un esempio virtuoso di intervento architettonico rispettoso del genius loci e in perfetta sinergia con l’ambiente naturale, attraverso una costruzione filmica in grado di creare un legame tra l’opera architettonica e la storia della comunità in cui è inserita”. La menzione speciale da parte dei Wannabe Designers, gli studenti di Design del Prodotto Industriale dell’Università di Bologna, va invece In Between di Samir Karahoda. Menzione di pubblico infine a Glimmen i Ken Rischard.

Grazie alla ripresa, dopo la pandemia, del progetto Non è l’Ennesimo Ospite, sono molti i registi che in questi giorni hanno soggiornato nelle case dei fioranesi, dando vita a una vera e propria esperienza interculturale. Tra questi, Nils Vanderwaeren, regista di Grinta. Il corto, proiettato lunedì sera nella selezione Fuorifuoco, è stato votato dai ragazzi di AC Fiorano, Calcio Ubersetto, GS Spezzanese e Generazione S (Sassuolo Calcio) come il più rappresentativo dello spirito calcistico.

Ma Ennesimo Film Festival non è ancora finito. Si continua sabato con la seconda parte della Selezione Ufficiale, in sala dalle 20.30 presso il Cineporto dell’Emilia-Romagna di Fiorano Modenese. Ospite della serata, la giovane attrice nota per Tutti insieme all’improvviso e Don Matteo, Teresa Romagnoli. A lei spetterà anche animare il Dopofestival con un dj set al Caffè Teatro Astoria dalle 23.30.

Particolare selezione di film, quella del Focus Antartide che, dalle 18 al BLA, porterà gli spettatori a -80° alla scoperta di alcuni divertenti cortometraggi realizzati dagli scienziati italiani della spedizione DC18 in Antartide.

Ai più piccoli sono dedicati gli appuntamenti con le letture animate di Caterina Paolinelli con protagoniste Pimpa e Olivia paperina, dalle 16 e ancora dalle 17.30 al BLA (richiesta la prenotazione su ennesimofilmfestival.com/eventi) e la maratona di cortometraggi nel cinema senza radici di EFF, il Gonfialone, in piazza C. Menotti sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30.

Infine, torna il viaggio alla scoperta della realtà virtuale con Odissea virtuale, al BLA dalle 10 alle 13 e ancora dalle 15 alle 18.30.