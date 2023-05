Chiusure notturne su D23 Diramazione Ferrara sud e A13

Sulla D23 Diramazione Ferrara sud (Raccordo Ferrara-Porto Garibaldi), per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 8 alle 6:00 di martedì 9 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo per la SS16 adriatica e quello per la SS64 Porrettana, in direzione della A13 Bologna-Padova. In alternativa si consiglia di utilizzare la SS16 adriatica e la SS64 Porrettana.

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 8 alle 6:00 di martedì 9 maggio, sarà chiusa la stazione di Occhiobello, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Padova.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Ferrara nord o di Villamarzana Rovigo sud.