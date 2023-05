Ultimo weekend dell’ottava edizione di Ennesimo Film Festival

Momento più atteso per Ennesimo Film Festival, che si avvia al weekend conclusivo, con la Selezione Ufficiale. Due serate cinematografiche, quelle di venerdì e sabato dalle 20.30 al Cineporto dell’Emilia-Romagna di Fiorano Modenese, aperte da due madrine d’eccezione: Tess Masazza e Teresa Romagnoli.

La prima si è fatta conoscere al grande pubblico attraverso la webserie Insopportabilmente donna, ma anche grazie alla sua presenza in tv, radio e al cinema con Poveri ma Ricchissimi e con Notti in bianco, baci a colazione, affermandosi per la sua vena comica. Parte del cast di LOL – chi ride è fuori, duetterà sul palco con l’affermata fotografa di scena Lucia Iuorio, raccontando i segreti della vita sul set, le prime volte da attrice e da fotografa, le difficoltà, le paure, ma anche i successi, i grandi incontri e i momenti più esilaranti. Il tutto condito da simpatia, ironia e dal grande affetto che le lega.

La seconda ha reso il suo volto riconosciuto da tutti grazie a ruoli in fiction come Tutti insieme all’improvviso e Don Matteo, recitando anche sul grande schermo, in Beata ignoranza, Occhi blu e I cinefili. Sul palco di EFF svelerà i suoi progetti futuri, i suoi sogni nel cassetto, e qualche piccola curiosità, come quell’esordio alla recitazione nei panni di Trilly, nel salotto di casa della nonna.

Sia Tess che Teresa si presteranno poi per un simpatico esperimento di EFF, animando personalmente, con la loro musica del cuore, i due Dopofestival al Caffè Teatro Astoria, dalle 23.30 sempre di venerdì e sabato. Che succederà, se due attrici si trasformano in dj?

«Questa ottava edizione di EFF rimarca più che in passato il rapporto con le giovani generazioni, ritrovando la sua natura più popolare e inclusiva – dichiarano i direttori artistici Federico Ferrari e Mirco Marmiroli. In queste settimane, infatti, i protagonisti del Festival e dei suoi molti eventi sono stati gli studenti dell’Ennesimo Academy, il percorso di educazione all’audiovisivo che, entrando nelle scuole, fornisce ai ragazzi una cassetta degli attrezzi utile e necessaria per far fronte al flusso costante di immagini e video cui sono sottoposti. Ci sembrava allora importante – aggiungono – che anche gli ospiti sotto i riflettori si legassero a questa stessa concezione: le madrine delle due serate principali saranno due giovani attrici che si stanno imponendo nel proprio settore e che stanno mostrando il proprio talento, così come under35 saranno molti degli altri nomi che passeranno sul palco nelle prossime ore».

I vincitori del Concorso Ufficiale e di tutte le categorie competitive saranno annunciati nell’ultima serata del Festival, con la Cerimonia di Premiazione di domenica dalle 20.30 al Cineporto dell’Emilia-Romagna. Il Premio per la Miglior Interpretazione, in particolare, sarà assegnato da Luca Ravenna, dopo aver raccolto il testimone di Eleonora Giovanardi nella scorsa edizione.

Ad aprire l’evento, in cui saranno presenti, tra gli altri, amministrazioni e sponsor che hanno sostenuto l’ottava edizione di Ennesimo Film Festival, lo spettacolo comico dello stand up comedian Saverio Raimondo. Classe 1984, Raimondo ha esordito come autore a 18 anni, lavorando al fianco di tutti i fratelli Guzzanti. Oggi è attivo in tv, radio, podcast, live e come editorialista di satira sui quotidiani. Il suo spettacolo Il Satiro Parlante, su Netflix, è distribuito in 190 Paesi.

Ma oltre alla Selezione Ufficiale, i momenti per godere del buon cinema saranno molti altri. Torna infatti anche quest’anno la selezione di corti provenienti da diversi Festival internazionali europei, Worldwide: una maratona cinematografica per girare il mondo. La selezione è in programma venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, al BLA.

Ancora sabato, dalle 18, sempre al BLA, sarà la volta del Focus Antartide che porterà gli spettatori a -80° alla scoperta di alcuni divertenti cortometraggi realizzati dagli scienziati italiani della spedizione DC18 in Antartide, come passatempo nelle ore di stacco dalle ricerche. Presente in sala, per un dialogo ricco di spunti e di curiosità, tutto il team degli invernati.

Infine domenica, dalle 17 al BLA, ci si sposterà nell’universo con il Focus Spazio: a commentare i corti, gli astrofisici dell’Osservatorio astronomico di Trieste Thomas Gasparetto e Daniele Tavagnacco, che sveleranno quanti trucchi della fantascienza sono effettivamente possibili nella realtà. Ad aprire l’incontro, Astro Linda: studentessa di Fisica classe 1999, nel 2017 ha rappresentato l’Italia alla prima edizione del Geospace Astronaut Training, il programma di addestramento spaziale in Islanda. Ha poi visitato la NASA, scritto libri e da qualche tempo è il volto della divulgazione scientifica per ragazzi su Rai Gulp, il tutto mentre insegue il sogno di diventare astronauta.

Per gli studenti dell’Ennesimo Academy, protagonisti di EFF delle scorse giornate, il percorso si concluderà venerdì mattina dalle 10.30, con il secondo appuntamento della Comix Academy, declinata lungo il tema del fumetto, nell’incontro con Fumettibrutti al Filmstudio 7B. Pseudonimo di Josephine Yole Signorelli, Fumettibrutti racconta con i suoi disegni la realtà e i sogni, spesso disillusi, della sua generazione. Romanzo esplicito è stato il suo esordio editoriale, seguito dalla pubblicazione di una storia sull’antologia del fumetto femminista, Post Pink, e ancora P. La mia adolescenza trans, Anestesia e CenerentolA.

Ultimo appuntamento sarà poi A tu per tu, l’incontro di sabato pomeriggio tra i registi dell’Ennesima Selezione Giovani e i ragazzi, per delle interviste, degli scambi di opinione o anche solo delle chiacchiere.

Ai più piccoli saranno dedicati gli eventi in Ludoteca, venerdì dalle 16.30 e domenica dalle 15 con Primi Passi, il laboratorio di scoperta degli elementi che danno vita al cinema, mentre sabato dalle 16 e ancora dalle 17.30 sarà il momento per lasciarsi trasportare dalle avventure di Pimpa e Olivia paperina, con le letture animate di Caterina Paolinelli. Richiesta la prenotazione su ennesimofilmfestival.com/eventi. Ancora ai bambini è dedicata la maratona di cortometraggi nel cinema senza radici di EFF, il Gonfialone, in piazza C. Menotti sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30.

Infine, non mancherà anche quest’anno il viaggio alla scoperta della realtà virtuale con Odissea virtuale, un’esperienza immersiva a 360° che aspetta il pubblico al BLA venerdì dalle 15 alle 18.30 e sabato e domenica dalle 10 alle 13 e ancora dalle 15 alle 18.30.