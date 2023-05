Sabato 6 maggio, una giornata dedicata alla prevenzione cardiologica gratuita per la comunità italo filippina

Sabato 6 maggio dalle ore 8 alle ore 18, presso il Comitato di Bologna della Croce Rossa Italiana in Via Emilia Ponente 56, si terrà una giornata dedicata allo screening cardiologico per la popolazione italo-filippina. L’evento, organizzato dell’equipe della Cardiologia del Maggiore, in collaborazione con l’Associazione Italo Filippina e la Croce Rossa Italiana, riprende dopo anni di fermo dovuto alla pandemia un’iniziativa in corso da tempo.

“È oramai confermato dalla letteratura scientifica che la popolazione filippina sia per problemi genetici, sia per stili di vita non salutari (consumo abbondante di carne suina e fritture, fumo e alcol) è predisposta più di altre culture a problemi cardiovascolari” spiega Gianni Casella, Direttore della Cardiologia del Maggiore. “Nelle edizioni precedenti sono state valutate più di 800 persone, identificando un numero significativo di soggetti a rischio che hanno poi effettuato approfondimenti diagnostici o iniziato un programma preventivo o terapeutico appropriato”

L’Azienda USL di Bologna non dimentica le fasce di popolazione con maggiori difficoltà nell’accesso alle cure per barriere economiche, linguistiche o culturali, consapevole dell’impatto che questi fattori hanno sulla loro salute. Proprio per questo, presso la Cardiologia dell’Ospedale Maggiore, da anni è attivo un ambulatorio dedicato all’assistenza cardiologica per gli extra-comunitari. L’equipe medico-infermieristica che lo gestisce è composta dalla promotrice, la Dott.ssa Maria Giovanna Pallotti, dal Dott. Roberto Verardi, dalla sig.ra Valentina Russo e dalla Coordinatrice Dott.ssa Milena Mazzini. Grazie alla loro attività sul territorio dell’Azienda USL di Bologna vengono seguite annualmente alcune centinaia di extra-comunitari che vengono così accompagnati nel percorso diagnostico-terapeutico, assistendo loro e le loro famiglie onde evitare nuovi ricoveri o conseguenze nefaste.

La giornata di prevenzione per gli italo-filippini nasce quindi con l’obiettivo di sensibilizzare, fare corretta informazione e promuovere la prevenzione. Durante la giornata a tutti gli Italo-Filippini che decideranno di aderire all’iniziativa verranno misurati i livelli di colesterolo, HDL e LDL, i trigliceridi, la pressione sanguigna per un completo check up cardiologico. Durante la giornata è in programma anche la visita del console generale Elmer G. Cato e dell’Assessore Raffaele Donini.