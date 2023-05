Domeniche ciclabili, il 7 maggio Val di Zena Bike Day

È la Val di Zena, a due passi da Bologna, a ospitare la prima domenica ciclabile della Città metropolitana di Bologna.

Le domeniche ciclabili sono eventi aperti a tutti e tutte, in forma non competitiva, per pedalare in piena libertà e sicurezza in un percorso adatto a qualunque età, abilità e livello di allenamento: si svolgono lungo un percorso temporaneamente chiuso al traffico motorizzato per permettere a chiunque, in piena sicurezza, di godersi il paesaggio e il piacere di pedalare in compagnia con amici e famiglia, riscoprendo il territorio in chiave di lentezza e sostenibilità.

Le Domeniche ciclabili sono promosse da Territorio Turistico Bologna-Modena, Città metropolitana di Bologna, Comune di Bologna in collaborazione con eXtraBO e Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna.

Il percorso, che dal Farneto arriverà a Zena, con i suoi 15 km in leggera salita, è particolarmente accessibile, fruibile a tutte le età e particolarmente indicato anche per famiglie e ciclisti non allenati. Dopo 5,6 km dalla partenza è situato il Parco delle Querce, dove si troverà un primo punto ristoro con prato ombreggiato e impianti sportivi.

Questo il programma:

Ore 9.30: ritrovo presso la Chiesa del Farneto (via Carlo Jussi 133)

Ore 10: partenza

Ore 10.30: arrivo al Parco delle Querce, a Botteghino di Zocca, dove si troverà un primo punto ristoro, stand e giochi per bambini

Ore 11.30: arrivo previsto a Zena, dove termina il percorso chiuso al traffico motorizzato

Per il ritorno verranno organizzati rientri di gruppo accompagnati dai tre punti sosta (Parco delle Querce, Laghetto dei Castori e Zena).

Per chi volesse pranzare i ristoranti che si incontrano lungo il percorso sono il ristorante pizzeria Le Querce (5,5 km dalla partenza), la trattoria Al Botteghino (5,7 km dalla partenza), il Lago dei Castori (7 km dalla partenza), la Casetta dei Mulini (8 km dalla partenza), la Bicicletta gialla (12,9 km dalla partenza) e la Trattoria Grillini (15 km dalla partenza).

Sarà possibile noleggiare biciclette di tipo muscolare a un prezzo di 15 euro. Le biciclette a noleggio sono ad esaurimento, quindi è consigliata la prenotazione in anticipo.

Per informazioni e prenotazioni bici e pranzo extrabo.com/it/le-domeniche-ciclabili-per-tutt

Per chi parte da Bologna in bicicletta, la partenza è organizzata da Salvaiciclisti e avverrà alle 8.30 da Piazza Maggiore, con fermate intermedie a Porta Santo Stefano, Lunetta Gamberini e Arci San Lazzaro.

Per l’occasione, lungo la strada provinciale SP 36 “Val di Zena” nei comuni di San Lazzaro di Savena e Pianoro viene istituito il divieto di transito per tutti i veicoli a motore, eccetto autorizzati e velocipedi dalle ore 10 alle ore 10.45 nei tratti dal km 0+000 al km 0+864 (inizio del centro abitato di Farneto) e dal km 1+755 (fine del centro abitato di Farneto) al km 5+937 (inizio del centro abitato di Botteghino di Zocca); e dalle ore 10.45 alle ore 11.30 nel tratto dal km 7+280 (fine del centro abitato di Botteghino di Zocca) al km 16+100 (intersezione con via Ca’ di Lavacchio, in località Zena)

Sono autorizzati al transito senza necessità di specifico permesso i mezzi di soccorso, i mezzi militari e delle Forze di polizia, i mezzi utilizzati da enti proprietari delle strade per motivi di servizio e i mezzi a servizio della manifestazione in oggetto, i residenti e partecipanti all’evento, limitatamente al tratto da inizio strada fino alla Chiesa di San Lorenzo al Farneto in via Carlo Jussi 131. In ogni caso, i mezzi autorizzati dovranno transitare nel suddetto tratto “a passo d’uomo” dando la precedenza a pedoni e biciclette.

La manifestazione sarà scortata in fronte dalla Polizia locale della Città metropolitana di Bologna e in coda dai volontari dell’organizzazione e sarà accompagnata da un presidio della Pubblica Assistenza di San Lazzaro – Ozzano Emilia.