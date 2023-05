Un Sassuolo poco cinico perde all’Olimpico con la Lazio. Risultato finale Lazio 2 – Sassuolo 0

Scese in campo alle 21 Lazio e Sassuolo si sono sfidate nella gara di ritorno valida per la 33ma giornata di campionato.

Una partita lungamente raccontata sulla stampa della vigilia in quanto dal risultato dell’Olimpico stasera sarebbe dipesa o meno la matematica vittoria dello scudetto per un Napoli in albergo a Udine di fronte al teleschermo.

All’inizio si è vista solo la Lazio che trova una prima rete poi annullata a Ciro Immobile per fuori gioco dopo un batti e ribatti tra arbitro e VAR.

Solo pochi minuti di attesa per il pubblico di casa e la rete del vantaggio laziale arriva al 14mo grazie a un tiro di destro da centro area di Felipe Anderson.

Nella seconda parte della prima frazione di gioco il Sassuolo è cresciuto grazie a un Frattesi particolarmente ispirato che a un secondo dal duplice fischio scaglia il pallone contro la traversa della porta difesa da Provedel.

Alla ripresa Dionisi manda in campo Bajrami al posto di Laurienté tenendo in piedi il suo 4-3-3 con Defrel centravanti e il Sassuolo riprende con il piglio giusto i primi minuti del secondo tempo.

Si è visto tanto e forse troppo Sassuolo nel secondo tempo considerando il risultato generoso che premia i padroni di casa, bravi a sfruttare le poche se non uniche occasioni della ripresa.

La Lazio raddoppia dunque con Basic al 92’ e si ripete come nella gara d’andata al Mapei Stadium in Gennaio.

Claudio Corrado