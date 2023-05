Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 3 maggio 2023

Al primo mattino residua nuvolosità con precipitazioni in esaurimento sul settore centro-orientale. Nel corso della giornata tendenza a cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio regionale.

Temperature minime con valori compresi tra 10 e 14 gradi; massime in aumento con valori compresi tra 18/20 gradi sulla costa e 20/21 gradi nelle zone interne di pianura. Venti in prevalenza deboli-moderati nord-orientali con rinforzi lungo la costa e sui crinali appenninici, in attenuazione nel corso della giornata. Mare inizialmente molto mosso, con modo ondoso in attenuazione.

(Arpae)