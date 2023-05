Piazza della Libertà a Vezzano riaccoglie il mercato cittadino

Domani – mercoledì 3 maggio – il mercato settimanale di Vezzano sul Crostolo tornerà nella sua sede storica di Piazza della Libertà.

Dopo la ridefinizione della viabilità e la predisposizione della colonnina per l’allacciamento elettrico, Piazza della Libertà è di nuovo pronta ad accogliere i banchi dei commercianti ambulanti e i cittadini che settimanalmente vi fanno spesa.

Tutti i mercoledì la viabilità subirà chiaramente delle modifiche: rimarrà aperto il senso di marcia che da Via Tintoria e Via degli Orti porta in Piazza della Libertà con possibilità di immissione sulla SS63. Non sarà invece possibile entrare in piazza dalla statale.

Solo per mercoledì 3 maggio la piazza rimarrà completamente chiusa dalle ore 6.30 alle ore 8 per consentire il primo posizionamento dei banchi.