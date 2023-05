Maggio europeo a Bologna, da domani il programma di iniziative in occasione della Festa dell’Europa

Nel mese di maggio l’Europa torna protagonista con una serie di eventi nell’ambito della rassegna Conversazioni d’Europa, promossa dai servizi Europe Direct del Comune di Bologna e della Regione Emilia-Romagna attorno alla Festa dell’Europa, che ricorre il 9 maggio. Il programma si propone di avvicinare l’Europa ai suoi cittadini, creando occasioni di approfondimento e dialogo sui temi dell’attualità europea. Diversi gli appuntamenti e i percorsi in calendario per riscoprire e consolidare il senso di appartenenza ai valori e ai principi comuni ai popoli europei e a un’identità comune diversamente declinata: dai dibattiti fino al cinema per giungere alle diverse attività negli spazi pubblici della città, in grado di coinvolgere i cittadini e trasmettere i fondamenti che uniscono, nella cultura, i cittadini europei.

Domani, mercoledì 3 maggio alle 9.30, si terrà l’inaugurazione della panchina nel Giardino Decorato al Valore Civile del quartiere Porto-Saragozza, intitolata alle 94 vittime e ai dispersi del naufragio di Cutro del 26 febbraio scorso. L’iniziativa fa parte del progetto Panchine europee in ogni città e prevede sei panchine da dedicare in ogni quartiere ad altrettante personalità, che in vari ambiti tematici hanno contributo a costruire un’Europa più democratica. Un progetto di cittadinanza europea e di prossimità, ad opera della sezione locale del Movimento Federalista europeo e della Gioventù Federalista Europea in collaborazione con diversi attori locali tra i quali, l’associazione Scambieuropei, Libera Bologna e Acli Bologna, che vede rimarcare il necessario radicamento nel tessuto sociale del processo di integrazione europea. Sono già state intitolate la prima panchina europea di Bologna, in Piazza Cavour l’8 settembre 2022, a Nilde Iotti, e quelle del 26 aprile nei quartieri Santo Stefano e Navile.

Il 9 maggio alle 10.30 sarà inaugurata la panchina nel quartiere Savena, nel Giardino Europa Unita, intitolata ad un’Europa aperta e accogliente.

Sempre il 9 maggio, Festa dell’Europa – data in cui si celebra la storica dichiarazione Schumann considerata l’atto di nascita di quella che oggi è l’Unione europea – è prevista, alle 10, la sessione europea della Regione Emilia-Romagna, mentre nel pomeriggio alle 17, nella Scuderia Future Food di piazza Verdi 2, si terrà il laboratorio “It’s all about EU. Lab”, rivolto agli studenti, per riflettere su come svolgere un’attività di comunicazione efficace in vista delle elezioni europee del maggio 2024.

La giornata prosegue al crepuscolo con l’illuminazione di Palazzo del Podestà con i colori della bandiera europea e alle ore 20 con la proiezione gratuita al Cinema Lumière in Piazzetta Pasolini del film Alcarràs di Carla Simón, finalista del premio Lux del Parlamento europeo.

La rassegna dei film del premio Lux, realizzata in collaborazione con l’Ufficio a Milano del Parlamento europeo e la Cineteca di Bologna, continua sempre al cinema Lumière per tutto il mese di maggio. Martedì 16 alle ore 20 l’appuntamento è con il film “Close”, di Lukas Dhont; a seguire il 23 maggio alle 21.30 è prevista la proiezione del film di “Triangle of Sadness”, di Ruben Östlund. Ultima data in calendario, martedì 30 maggio, sempre alle 20, con film “Fuoco fauto”, di João Pedro Rodrigues.

Tutte le proiezioni sono a ingresso libero, fino a esaurimento posti, con priorità per chi ritira il coupon presso lo Sportello Europe Direct del Comune di Bologna, Piazza Maggiore 6.

Da segnalare infine, giovedì 11 maggio alle 16.30, alle librerie Ambasciatori, via degli Orefici 19, la presentazione del libro “Il Genio e la Tigre”, alla presenza dell’autore Matteo Fornara, funzionario UE. I temi al centro della saranno tratti dai diversi racconti, che tra divertimento, sport e orrore vero o fantastico potranno fornire un quadro sociale e storico europeo degli ultimi anni.

Per informazioni: Sportello Europe Direct di piazza Maggiore 6 Bologna

Tel.: 051 2193158

Email: sportelloeuropedirec@comune.bologna.it

http://www.comune.bologna.it/europedirect/