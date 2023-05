Ciak si gira. Buona la prima! Un concorso per focalizzare l’attenzione sul significato di povertà

È stato organizzato dalla Proloco di Casalgrande il concorso “Ciak si gira. Buona la prima!” per gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria che dovranno cimentarsi nella realizzazione di un cortometraggio. Il tema scelto è il racconto della povertà nelle sue varie declinazioni.

Il progetto nasce dall’idea di approfondire il complesso quadro legato alla povertà, un importante fenomeno che tocca vari aspetti della nostra comunità. Lo sviluppo della società degli ultimi anni non è stato in grado di eliminare o almeno diminuire il problema della mancanza di mezzi di sussistenza; infatti in molti casi sono solamente cambiate la natura e le manifestazioni in cui la povertà si presenta.

La mancanza di accesso all’istruzione, l’esclusione sociale e la discriminazione, la povertà in senso culturale, sono solo alcuni aspetti reali e concreti che aumentano le difficoltà di accesso per una parte della nostra comunità a raggiungere una stabilità, non solo economica, ma di benessere sociale, di felicità e di equilibrio.

La giuria del concorso è composta da Alessandro Scillitani, regista e autore, Ilaria Guidotti, direttrice della Scuola Santa Dorotea, Laura Farina, assessora alle politiche educative del Comune di Casalgrande, Luciano Bedeschi, dirigente Proloco di Casalgrande, Annalisa Medici, referente della Caritas di S. Antonino. Si riunirà il giorno 13 maggio 2023 per valutare gli elaborati e decretare le seguenti categorie: miglior cortometraggio, attore, attrice, scenografia e regista.

La premiazione delle opere si terrà presso il Teatro De André di Casalgrande con la partecipazione degli alunni e delle famiglie lunedì 15 maggio, alle ore 20.00.