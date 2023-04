Straordinaria vittoria di Pecco Bagnaia nel GP di Spagna a Jerez de la Frontera

Pecco Bagnaia ha ottenuto un’altra straordinaria vittoria nel GP di Spagna di MotoGP, disputato questo pomeriggio sul Circuito de Jerez – Angel Nieto. Il pilota del Ducati Lenovo Team è stato autore di prova impeccabile sul tracciato andaluso, che lo ha portato a centrare il suo tredicesimo successo in MotoGP e il suo secondo stagionale.

Come era successo nella gara Sprint di ieri, anche il GP di oggi ha subito una interruzione poco dopo il via a causa di un incidente ed è ripartita dopo qualche minuto. Partito con il quinto tempo, Pecco è riuscito a portarsi subito in terza posizione ed ha successivamente superato Jack Miller (KTM Factory Racing), ma ha poi dovuto cedere la posizione al pilota australiano a causa di una discutibile decisione della direzione gara che ha ritenuto scorretta la sua manovra di sorpasso, nonostante tra i due piloti non ci sia stato alcun contatto.

Bagnaia non ha comunque perso la concentrazione ed è riuscito a riprendere nuovamente Miller e poi a ridurre il distacco da Brad Binder. A pochi giri dalla fine, il pilota di Chivasso ha raggiunto il pilota sudafricano, superandolo a cinque giri dal termine. Grazie al successo di oggi, Bagnaia torna in testa alla classifica generale con 22 punti di vantaggio sul compagno di marca Bezzecchi (VR46 Racing Team). Ducati resta al comando della classifica costruttori, mentre il Ducati Lenovo Team è quarto nella classifica riservata alle squadre.

Francesco Bagnaia (#1, Ducati Lenovo Team) – 1°

“Considerando come era iniziato il fine settimana, forse questa è stata la mia vittoria più bella in MotoGP. La bagarre è stata davvero incredibile e mi sono divertito molto. Abbiamo imparato molto da questo GP e ci potrà aiutare a crescere come squadra: venerdì è stata una giornata difficile, ma il mio team ha fatto un lavoro incredibile per permettermi di ritrovare un buon feeling con la moto. Hanno saputo capire bene le mie richieste e quest’oggi, grazie alle ultime modifiche sulla Desmosedici GP, siamo riusciti a vincere. Farlo qui poi è stato davvero speciale visto il grande calore del pubblico, perciò sono davvero contento”.

Luigi Dall’Igna (Direttore Generale di Ducati Corse)

“Tutte le vittorie di Pecco sono state bellissime, ma questa forse lo è stata ancora di più! Dopo le cadute negli ultimi due GP avevamo bisogno di una gara così! Abbiamo avuto un inizio settimana complicato, ma insieme siamo riusciti a ribaltare la situazione, compiendo un ultimo passo avanti quest’oggi che ci ha permesso di essere competitivi in gara. Sono molto soddisfatto del lavoro fatto da tutta la squadra e complimenti ancora a Pecco per aver gestito la gara di oggi da vero campione”.

Il Ducati Lenovo Team resterà a Jerez per affrontare domani una giornata di test collettivi post-gara sul tracciato andaluso.