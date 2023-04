Bilancio di sostenibilità: percorso gratuito per le imprese

C’è tempo fino a mercoledì 3 maggio per candidare la propria impresa a un percorso di accompagnamento gratuito alla predisposizione del bilancio di sostenibilità, che è il principale strumento di misurazione e comunicazione degli impegni e dei risultati sugli elementi ESG. (Environmental, Social and Governance).

Il progetto “Percorso di autovalutazione sulla sostenibilità aziendale” promosso da Unioncamere Emilia-Romagna, nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe Network, con le Camere di commercio regionali ed Ecocerved, vuole supportare le PMI combinando sessioni formative e laboratoriali con l’utilizzo di una piattaforma digitale ESG per elaborare in autonomia, ma in modo guidato e semplificato, il bilancio di sostenibilità.

Comportamenti sostenibili, non solo legati allo svolgimento dell’attività di business in senso stretto, sono sempre più necessari per le aziende di oggi.

Per le Piccole e medie imprese, non obbligate per legge a rendicontare dati sulla sostenibilità, la diffusione di informazioni in ambito ESG può rappresentare un’opportunità, consentendo per esempio di ampliare o consolidare la propria rete, migliorare l’immagine aziendale e agevolare l’accesso al credito.

Per candidarsi è necessario compilare il questionario sito di Unioncamere Emilia-Romagna.

Info: Valentina Patano tel. 0516377034email: simpler@rer.camcom.it

Tutte le informazioni e le modalità di iscrizioni sul sito di Unioncamere ER:

https://www.ucer.camcom.it/comunicazione-e-stampa/notizie/notizie-ed-eventi-2023/bilancio-di-sostenibilita-pmi

https://www.ecocamere.it/percorsi-esg/emilia-romagna-esg