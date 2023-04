Tangenziale, da martedì chiude temporaneamente l’uscita 15

All’uscita 15 “Fiera” della tangenziale Pirandello in direzione Milano saranno effettuati lavori di ripristino della barriera di protezione danneggiata.

Per consentire lo svolgimento delle attività, da martedì 2 a venerdì 5 maggio, h24, la rampa di uscita della tangenziale rimarrà chiusa e il traffico sarà deviato all’uscita 16 bis via Emilia ovest.