La Ferrari Driver Academy protagonista a Ennesimo Film Festival

Si arricchisce di una nuova prestigiosa partnership, l’ottava edizione di Ennesimo Film Festival, in programma a Fiorano Modenese dal 26 aprile al 7 maggio: quella di Ferrari Driver Academy.

Ad aprire la serata di domenica 30 maggio al Cineporto dell’Emilia-Romagna, a partire dalle 20.30, sarà infatti Città del Motori, un momento di incontro e confronto con cinque dei giovanissimi piloti su cui la scuderia del Cavallino sta investendo e puntando. Maya Weug, James Wharton, Tuukka Taponen e Aurelia Nobels, possibili stelle del futuro, racconteranno al pubblico della kermesse cinematografica le emozioni di essere parte del programma giovani della Scuderia Ferrari, i sacrifici da fare per rincorrere una carriera nell’automobilismo, i propri sogni e le proprie speranze, e i campioni che hanno corso e corrono sui circuiti del passato e del presente a cui ciascuno di loro si ispira. Non mancheranno inoltre momenti dedicati, visto il contesto in cui l’evento si cala, alle immagini, all’audiovisivo, anche e non solo nella loro declinazione più prettamente sportiva, in un ponte tra sport e cinema, unico nel suo genere.

«Questa ottava edizione di EFF, ancora più che in passato, rimarca due principi fondamentali: da un lato il legame col territorio, dall’altro il rapporto con le giovani generazioni – dichiarano i direttori artistici Federico Ferrari e Mirco Marmiroli. Nato e cresciuto nella Motor Valley, Ennesimo Film Festival non può che celebrare le sue radici e l’eccellenza emiliana, riconosciuta in tutto il mondo, in cui si inserisce, anche grazie a questa nuova importante collaborazione con Ferrari, che indubbiamente ne rappresenta un fiore all’occhiello. La scelta di rivolgere l’attenzione sui piloti del futuro, inoltre, si lega al percorso che il Festival porta avanti ormai dal 2016 dentro e fuori regione, attraverso corsi di educazione all’immagine che, entrando nelle scuole, forniscono ai ragazzi una cassetta degli attrezzi utile e necessaria per far fronte al flusso costante di immagini e video cui sono sottoposti. Ci sembrava in tal senso importante – aggiungono – che i ragazzi divenissero, ancora più che in passato, i veri protagonisti anche del Festival, non solo come fruitori, ma anche come parte attiva e come ospiti. Di qui la scelta di chiamare per questa edizione sul palco prevalentemente giovani che si stanno imponendo nel proprio settore e che stanno mostrando il proprio talento».

Dopo il momento di dialogo con i piloti, maschi e femmine – segno importante di un futuro della professione che sta mutando – della Ferrari Driver Academy, sarà proiettata una selezione di cortometraggi dedicati all’adrenalina, ai motori e alle più celebri case automobilistiche. In sala, il curatore della selezione, Vincent Knight, tra le molte cose direttore degli International Motor Film Awards, uno dei principali premi per l’industria cinematografica e televisiva legata alle quattro ruote.

Altri appuntamenti

Oltre alla serata dedicata ai motori, il 30 aprile Ennesimo Film Festival si anima con ulteriori tre selezioni di cortometraggi: Visioni Sarde, in programma dalle 15 al BLA di Fiorano, presenta al pubblico produzioni e opere di autori sardi. Segue, dalle 17, nello stesso luogo, la proiezione di Agenda 2030, una serie di film dedicati al programma per lo sviluppo sostenibile, per riflettere collettivamente sul percorso e le azioni che ognuno di noi, come singolo e parte della comunità, può e deve compiere per un mondo più sostenibile. Ai più piccoli è invece dedicata la maratona di corti nel Gonfialone, il cinema senza radici, in piazza C. Menotti dalle 15 alle 18.

Proseguirà inoltre il set fioranese di Karl, in cui gli studenti della IA dell’Ic Bursi, affiancati dal regista francese del corto originale Thomas Schoy, ne girano un nuovo inizio, cimentandosi con macchine da presa, costumi, scenografie e molto altro.