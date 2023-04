F1: Leclerc secondo nella serratissima Sprint di Baku. Domani parte in Pole

La prima Sprint della stagione ha visto la Scuderia Ferrari raccogliere un secondo posto con Charles Leclerc e un quinto con Carlos Sainz. La corsa – interrotta dalla Safety Car al primo passaggio per un incidente di Yuki Tsunoda – è stata molto serrata fino all’ultimo dei 17 giri previsti e ha visto il monegasco comandare fino all’ottava tornata, quando ha dovuto cedere la prima posizione a Sergio Perez. Charles però è riuscito a tenere a bada l’altra Red Bull di Max Verstappen fino alla bandiera a scacchi portando a casa i sette punti del secondo posto. Carlos invece ha lottato con Verstappen e George Russell nelle prime fasi, mentre dopo la ripartenza la sua gara è stata piuttosto solitaria, sospeso com’era tra Russell e Fernando Alonso.

Indicazioni importanti. Come ci si attendeva, il passo della Red Bull nella gara di oggi è stato superiore a quello della SF-23, ma Charles e Carlos sono pronti a fare ancora meglio domani, nei 51 giri del Gran Premio. La squadra avrà a disposizione i dati raccolti nella Sprint di oggi per cercare di affinare ancora la preparazione e sfruttare al meglio il potenziale della vettura. Charles domani alle 15 locali (13 CET) prenderà il via dalla pole position conquistata venerdì in qualifica, mentre Carlos si schiererà in seconda fila, sulla quarta piazzola.