«Sappiamo di avere sfide importanti davanti a noi e solo in sinergia con tutti gli attori sociali del territorio potremo affrontarle e vincerle, per poter costruire un modello di sviluppo sempre più competitivo, efficiente e in grado di far crescere le nostre comunità. La Provincia sta mettendo in campo una serie di investimenti significativi che avranno ricadute determinanti per tutti, ed il compito della nostra amministrazione è quello di supportare imprese e territori in questi processi di crescita e sviluppo, con attenzione al lavoro, all’ambiente e alla sicurezza».

Lo ha affermato Fabio Braglia, presidente della Provincia di Modena, nel corso del Tavolo dell’economia e del lavoro, convocato da Provincia e Comune di Modena, nel pomeriggio di venerdì 28 aprile per fare il punto sulle opere in corso di progettazione e realizzazione nel territorio modenese, in particolare riguardo la viabilità, l’edilizia scolastica e la mobilità sostenibile, in gran parte finanziate coi fondi Pnrr, a cui hanno partecipato i rappresentanti delle associazioni di categoria, ordini professionali, sindacati e sindaci.

Per Gian Carlo Muzzarelli, sindaco di Modena «i dati occupazionali del nostro territorio sono incoraggianti, frutto delle scelte strategiche positive di questi anni e ora serve un’accelerazione che assicuri futuro e crescita, anche grazie alla formazione permanente delle nuove generazioni, in stretta sinergia tra scuole superiori, università, Its e imprese. L’obiettivo è quindi l’aumento della competitività delle reti, delle infrastrutture, della mobilità sostenibile, così da avere un territorio che sia protagonista delle sfide che il futuro ci sta lanciando, a partire dalla transizione ecologica».

Dal confronto con le associazioni di categoria è emersa l’importanza del quadro degli investimenti come volano di crescita territoriale, anche alla luce del nuovo Codice degli appalti, così come la funzione strategica della promozione turistica nello sviluppo territoriale, mentre i sindacati pongono l’attenzione alla qualità e sicurezza del lavoro, della redazione dei bandi e del monitoraggio delle procedure d’appalto per contrastare i fenomeni di infiltrazioni malavitose.

Nel corso dell’incontro la Provincia ha presentato il programma degli investimenti su strade e scuole.

Sull’edilizia scolastica ammontano a 41 milioni di euro, le risorse del Pnrr già assegnate alla Provincia di Modena per un totale di 52 interventi finanziati, con progetti di varia tipologia che prevedono nuovi edifici scolastici, nuove palestre, la messa in sicurezza delle strutture mediante miglioramenti sismici, opere di messa in sicurezza impiantistica e antincendio, oltre alla manutenzione straordinaria per la funzionalità degli edifici scolastici, come ad esempio il rifacimento dei servizi igienici, serramenti, coperture e impianti.

In particolare, ad oggi sono stati già terminati 26 cantieri per un ammontare complessivo di circa sei milioni di euro, sono in corso sei cantieri per un ammontare complessivo di otto milioni 600mila euro e stanno per essere avviati 14 cantieri per un importo di circa 21 milioni di euro.

Per quanto riguarda la viabilità, le due principali opere viarie in corso di realizzazione, sono la variante di San Cesario e la Pedemontana (nell’ultimo tratto da Cà di Sola a via Cristo), per oltre 40 milioni di euro e che prevedono la fine lavori a metà 2024 per san Cesario ed inizio 2025, per la Pedemontana. Al momento sono in corso anche alcuni interventi di manutenzione straordinaria a dei ponti provinciali, tra cui il ponte Fosse delle Chiuse sulla strada provinciale 4 fondovalle Panaro per 250mila euro, il ponte di Riccovolto sulla strada provinciale 486 di Montefiorino per 450mila euro e nel corso del 2023, verranno avviati altri interventi di manutenzione straordinaria ai ponti provinciali, per un importo complessivo di circa 8 milioni di euro, tra cui il ponte di Concordia, il ponte Savoniero e il ponte di Spilamberto.

Sempre nel corso del 2023 verranno attuati interventi di manutenzione straordinaria alle pavimentazioni stradali, alle barriere guard-rail, alle alberature pertinenziali e alla segnaletica verticale ed orizzontale, per un importo complessivo di circa 9,7 milioni di euro.

Per quanto riguarda la mobilità sostenibile, la Provincia si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria dei percorsi natura, che hanno uno sviluppo di 120 chilometri, oltre alla programmazione, progettazione e realizzazione di nuovi percorsi ciclabili. In particolare è in corso di appalto il completamento del secondo stralcio della Ciclovia del sole (tronco 7 e tronco 9) per oltre due milioni 600mila euro e la definizione del progetto della nuova passerella sul fiume Secchia a Concordia per oltre un milione 500mila euro.