Sabato a Modena la selezione per i Giochi della Chimica 2023

Al via le fasi regionali dei “Giochi della Chimica 2023”, una manifestazione annuale accolta con interesse sempre crescente da un grande numero di giovani chimici delle scuole di secondo grado, chiamati a destreggiarsi tra molecole, formule, bilanciamenti ed equazioni.

La prova locale vedrà impegnati oltre 130 ragazzi delle province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara e avrà luogo a Modena alle ore 10.00 di sabato 29 aprile presso la nuova sede del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche di Unimore (via Campi 103). Come tradizione, i partecipanti saranno suddivisi in tre Classi di concorso distinte: la classe A riservata agli studenti del biennio, la classe B a quelli del triennio non specialistico in Chimica e la classe C a quelli del triennio specialistico a carattere chimico.

“Alla prova modenese – afferma il prof. Gianluca Malavasi docente del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche – parteciperanno complessivamente 131 studenti di 17 istituti secondari di secondo grado delle provincie di Modena e Reggio Emilia. La numerosa partecipazione è frutto anche del notevole lavoro di divulgazione svolto dai docenti del nostro Dipartimento in collaborazione con quelli delle scuole secondarie di secondo grado nell’ambito del Piano nazionale Lauree Scientifiche – Area Chimica, promosso dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca con la collaborazione di Confindustria”.

I primi classificati di ciascuna classe di concorso parteciperanno alla finale nazionale che si terrà a Roma dal 24 al 26 maggio. La manifestazione permetterà di selezionare la rappresentativa italiana che parteciperà alla 55a Olimpiade Internazionale della Chimica, che quest’anno si terrà in Svizzera, a Zurigo dal 16 al 25 luglio.

“La prova regionale di selezione dei Giochi della Chimica 2023 in programma sabato 29 aprile – conclude il prof. Gianluca Malavasi – è anche un’importante occasione che gli studenti e le studentesse delle scuole superiori hanno per visitare la nuova e modernissima sede del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche di via Campi e avvicinarsi al mondo della chimica.”