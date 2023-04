Ladri in azione nella sede di Montecchio della Cgil. Indagini dei carabinieri

Poco dopo le 4.30 di oggi, i carabinieri della stazione di Montecchio Emilia, su input dell’operatore in servizio al 112 allertato da un cittadino, sono intervenuti in via Camillo Prampolini in paese, per un sopralluogo di furto all’interno degli uffici della CGIL.

Sul posto gli operanti hanno rilevato che ignoti, dopo aver sfondato la vetrata degli uffici, si erano introdotti nei locali che ospitano la sede del sindacato mettendo a soqquadro gli uffici. Sono in corso i controlli per verificare eventuali ammanchi. Sull’episodio indagano i carabinieri di Montecchio Emilia.