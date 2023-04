Garofani e gnocco fritto in piazza per il 1° maggio castelnovese

Castelnovo di Sotto celebrerà la festa del lavoro in piazza Prampolini. A partire dalle 9 e fino alle ore 12.30 verranno distribuiti i garofani. Sempre in piazza un’artista disegnerà “Un garofano per Castelnovo”: un’opera gigante che raffigura il fiore simbolo della giornata, fatta con i gessetti. A partire dalle ore 11 gnocco fritto per tutti.

Porteranno il loro saluto ai cittadini il sindaco Francesco Monica e Luca Chierici della segreteria Cgil di Reggio. All’interno della chiesa della Beata Vergine della Misericordia sarà inoltre visitabile la mostra “Res derelictae. La fabbrica produce ancora?”.

L’iniziativa è organizzata dallo Spi Cgil di Castelnovo di Sotto in collaborazione con Anpi e Auser telefono Amico e il patrocinio del Comune.