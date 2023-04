Dismissione della stazione base sotterranea dei rifiuti in piazza Matteotti a Guastalla

Come da volontà dell’amministrazione comunale e in accordo con Sabar, nelle prossime settimane prenderanno avvio i lavori di riqualificazione della porzione sud-est di piazza Matteotti.

Gli interventi in programma trasformeranno tale area in una piazzetta pedonale, dotata di 2 grandi aiuole verdi e di panchine. Il progetto prevede la dismissione e conseguente rimozione della staziona base sotterranea, in quanto l’utilizzo della stessa dall’avvento del porta a porta è molto diminuito e su questa stazione si è riscontrata una scarsa qualità di differenziazione.

A decorrere da oggi (28/04/2023) pertanto, non sarà più possibile conferire rifiuti nella suddetta stazione base.