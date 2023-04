Reggio Emilia, percorso formativo sulla disabilità adulta

Farmacie Comunali Riunite, Dipartimento di Educazione e Scienze Umane (DESU) dell’Università di Modena e Reggio Emilia e Consorzio Oscar Romero organizzano un percorso formativo rivolto a 25 studentesse e studenti di Scienze dell’Educazione con l’obiettivo di approfondire la figura dell’educatore nei servizi per persone con disabilità.

Tale proposta laboratoriale, quest’anno avviata in forma sperimentale, rappresenterà un’esperienza stabile del percorso formativo iniziale rivolto ai futuri educatori ed educatrici.

L’idea di istituire una formazione specialistica nasce a seguito della co-partecipazione al Tavolo Interistituzionale Reggio Emilia Città senza Barriere, protocollo, firmato da oltre 50 soggetti tra enti, istituzioni, associazioni e realtà locali per attivare nuovi interventi per l’inclusione.

Il laboratorio Il territorio è opportunità, integrato all’insegnamento di “Didattica extrascolastica” tenuto dalla ricercatrice Antonella Pugnaghi, coinvolgerà il terzo anno del corso di studi in Scienze dell’Educazione e rifletterà su una nuova idea di educatrici ed educatori per la disabilità.

I focus del percorso di 16 ore, infatti, saranno le autonomie, i diritti di cittadinanza e l’occupabilità delle persone adulte con disabilità a partire dall’esperienza di STRADE, il nuovo sistema socio-occupazionale del Distretto Socio-Sanitario di Reggio Emilia che ad oggi ha in carico 600 utenti.

STRADE è un esempio di innovazione sociale nello sviluppo dei nuovi modelli di welfare. Coinvolge 40 luoghi del territorio per offrire autonomia nelle opportunità socio-occupazionali e di tempo libero in base agli interessi e al percorso di vita della persona con disabilità. Con STRADE vengono proposti accompagnamenti mirati agli eventi e in luoghi; gruppi di apprendimento, di relazione e ludico ricreativi anche fuori dai centri per la disabilità, partecipando attivamente alla costruzione della propria comunità.