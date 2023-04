Il segretario generale della Cgil Funzione Pubblica dell’Emilia- Romagna Mauro Puglia eletto nella nuova segreteria nazionale

Questa mattina a Roma è stata eletta la nuova segreteria nazionale della Funzione Pubblica Cgil che comprende Tatiana Cazzaniga, Barbara Francavilla, Florindo Oliverio, Giordana Pallone, Mauro Puglia, Michele Vannini che saranno guidati dalla segretaria generale Serena Sorrentino.

Mauro Puglia, classe 1967, ha iniziato l’attività sindacale come delegato Rsu nel 1994 al Distretto AUSL RE di Scandiano, dove lavorava come tecnico della Prevenzione Ambiente e Luoghi di Lavoro. Nel 1999 ha iniziato l’esperienza nell’ambito della FP CGIL di Reggio Emilia seguendo per la categoria il settore della Sanità Pubblica e Privata.

Dal 2006, oltre a continuare ad occuparsi di sanità, ha assunto l’incarico di organizzatore della categoria con delega alla formazione e al bilancio. Dal 2009 è stato Segretario Generale della FP CGIL di Reggio Emilia.

Nel 2012 viene chiamato a ricoprire il ruolo di Segretario Organizzativo nella Segreteria Regionale della FP CGIL Emilia Romagna, per diventarne Segretario Generale nel 2018.

Nel gennaio del 2023, è stato riconfermato Segretario Generale della Funzione Pubblica CGIL Emilia Romagna.