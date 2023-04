Centro Musica Modena, un nuovo percorso per giovani artisti

Si intitola “Changes” il nuovo progetto di residenza artistica promosso dal Centro Musica del Comune di Modena destinato a cinque giovani musicisti provenienti dal territorio regionale interessati alla musica di ricerca e alla sperimentazione. Il percorso, che coinvolge la compositrice e sound artist svedese Ellen Arkbro, è finalizzato anche a realizzare a un’opera originale che sarà poi rappresentata dal vivo. Le domande possono essere presentate entro venerdì 12 maggio, la documentazione è scaricabile sul sito web www.musicplus.it.

La call è aperta a tutti gli strumentisti, a esclusione dei cantanti, anche se si ricercano in particolare strumenti con estensione sul registro grave (come tuba, trombone, sax tenore/baritono, clarinetto basso, fagotto, flauto basso, viola, violoncello, contrabbasso, chitarra, pianoforte, percussioni e batteria). I cinque musicisti selezionati lavoreranno sotto la guida del coordinatore della residenza Riccardo La Foresta e dell’artista ospite Arkbro, il cui lavoro include ambienti sonori e composizioni di lunga durata per strumenti acustici tradizionali e sintesi digital; in particolare, la sua ricerca sonora si focalizza sugli intervalli armonici in cui l’intonazione è controllata con un alto grado di precisione, influenzata dagli studi sulla just-intonation con La Monte Young e Marian Zazeela a New York e con Marc Sabat a Berlino.

La residenza artistica si svolgerà nella Torre del Centro musica – 71MusicHub, in via Morandi 71, in cinque giornate da mercoledì 8 a domenica 12 novembre. Nell’ultima giornata, alle ore 21, sarà presentata l’opera in forma di concerto; la performance sarà replicata, inoltre, in alcuni contesti di riferimento per la musica sperimentale del Nord Italia (gli eventi Nub, Das, Almare, Spettro e Magma).

“Changes” è sviluppato all’interno del progetto Sonda Music Sharing – Super(So)Niche”, finanziato all’interno della legge musica 2/2018 della Regione per il triennio 2021-2023. Per candidarsi è necessario essere residenti o domiciliati in Emilia Romagna e avere meno di 36 anni. La partecipazione al corso è gratuita e ogni artista selezionato riceverà un contributo di 1.500 euro, oltre a un rimborso economico a copertura delle spese di viaggio e alloggio eventualmente sostenute per partecipare alla residenza. Il bando completo e la scheda di partecipazione sono consultabili sul sito web del Centro Musica (www.musicplus.it); info anche via mail a centro.musica@comune.modena.it e telefonicamente al numero 059 2034810.