“Primavera musicale” nei comuni dell’Appennino reggiano

Prenderà il via domenica 30 aprile, la nuova edizione di “Primavera Musicale”, rassegna musicale curata dal Conservatorio di Reggio Emilia e Castelnuovo ne’ Monti “A.Peri-C.Merulo” e patrocinata dall’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano: Comuni di Carpineti, Casina, Toano, Ventasso, Vetto e Castelnovo ne’ Monti, che grazie alla musica avranno modo di valorizzare spazi pubblici e teatri, che diventeranno il palco per le esibizioni degli allievi coinvolti. L’evento è stato presentato questa mattina (mercoledì 26 aprile ndr) a Castelnovo Monti, alla presenza del Direttore del Conservatorio Peri-Merulo Marco Fiorini, del Coordinatore della sede di Castelnovo Mirko Ferrarini, del Sindaco di Toano e Presidente dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Vincenzo Volpi, del Sindaco di Vetto Fabio Ruffini e dell’Assessore alla Cultura di Carpineti Flavia Pigozzi.

“Abbiamo voluto festeggiare la trasformazione in Conservatorio con una nuova formula di concerti” – ci racconta il M° Mirko Ferrarini, coordinatore della sede “Claudio Merulo” di Castelnovo ne’ Monti- “Non solo appuntamenti musicali nella sede della scuola per “Primavera Musicale”, ma la possibilità di offrire un concerto ad ogni comune dell’Unione dell’Appennino reggiano. Portare la musica fuori dagli spazi convenzionali d’ascolto della musica classica per renderla disponibile ad un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo è sempre stata una modalità favorita dall’ex Istituto musicale pareggiato. Basta ricordare la storica rassegna “Al chiaro di luna” che in tanti anni ha fatto risuonare le note nei borghi più belli del nostro Appennino.

Quest’anno, grazie alla collaborazione di tutti gli assessorati, si è riusciti a proporre un’offerta musicale molto articolata che permetterà di conoscere anche i migliori allievi del Conservatorio “Peri-Merulo” accanto ad alcuni docenti impegnati in proposte particolari”.

Aggiunge Marco Fiorini: “La Primavera Musicale è una manifestazione che in montagna si ripete da tanti anni, ma per noi quest’anno rappresenta un’occasione speciale, per celebrare la statizzazione del Conservatorio e offrire una serie di appuntamenti molto interessanti sul territorio, che saranno anche l’occasione per i nostri ragazzi di provare l’ebbrezza di esibirsi su un palcoscenico importante, in location di prestigio”.

Vincenzo Volpi ha poi concluso: “La montagna è un territorio che ha una forte tradizione musicale, con l’attività del Merulo ma anche con forme popolari come i cori, il canto del Maggio, le bande: c’è un terreno fertile per far crescere ulteriormente la cultura musicale con proposte di alto livello come questa per la quale ringraziamo il Peri-Merulo”.

Tutti gli appuntamenti saranno di domenica alle ore 17:00 con ingresso gratuito e limitato ai posti disponibili.

Si inizia domenica 30 aprile al Teatro Bismantova con un appuntamento dedicato alle famiglie con lo spettacolo “Una notte a Madrid” che permetterà ai bambini e bambine di scoprire le sonorità e ritmi accattivanti della musica spagnola sullo sfondo di un racconto che si snoda tra banditi, inseguimenti e serenate audaci. Parteciperanno Elisabeth Milito,arpa Ilaria Cavalca, pianoforte Roberto Guarnieri, chitarra Mirko Ferrarini, fisarmonica, Elisabetta Delprato, voce narrante.

Domenica 7 maggio nella Sala polivalente di Ramiseto verrà presentato “IL SALOTTO CAMERISTICO”, un viaggio nella musica ottocentesca per chitarra e altri strumenti con Tania Scalera, violino Timothy Rondanini, chitarra ed il Trio Vinaigrette: Margherita Russo, flauto – Filippo Maturani, violino – Alice Hu Zhongyue, chitarra.

Domenica 14 maggio al Cavolaforum si terrà il concerto del Quintetto Young band (Zhang Ni e Gabriele Andreoli, trombettisti ,Sara Benassi, corno Mariia Bilash, trombone Davide Corti, tuba) che presenteranno un programma dal titolo FANTASIE DI PRIMAVERA con musiche di Clarke, Mouret, Handel, verdi, Ewald.

Domenica 21 maggio nella Chiesa di Sarzano di Casina il Quartetto d’arpe “Vivaldi” (Clorinda Crescenzo, Laura Meloni, Chiara Scannapieco, Francesca Troilo) suoneranno una versione delle celebri QUATTRO STAGIONI di Antonio Vivaldi.

Domenica 28 maggio nella Sala della biblioteca di Carpineti il Quintetto di fiat “Adorea” (Martina Mazzali, flauto Alessandro Mastrangelo, oboe Sara Benassi, corno Giuseppe Olivieri, clarinetto Alice Pendoli, clarinetto basso) condurrà gli ascoltatori in un VIAGGIO TRA CLASSICISMO E NOVECENTO con musiche di Mozart, Haydn, Danzi, Ibert.

Domenica 4 giugno nella Sala polivalente di Vetto il concerto vede protagonista un duo molto particolare formato dal chitarrista Roberto Guarnieri e dal mandolinista Eugenio Palumbo che presenteranno il programma CORDE VIRTUOSE con musiche di Calace, Miguel, Pieroni, Marucelli, Munier, Beer-Demander.

Ultimo appuntamento domenica 11 giugno al Teatro “I mantellini” di Villa Minozzo con i giovanissimi musicisti del Gruppo di musica d’insieme “La scintilla” della sede di Castelnovo Monti che eseguiranno un ricco programma con musiche di Haendel, Purcell, Rimskij-Korsakov, Offenbach.

La rassegna è promossa dal Comune di Reggio Emilia, Unione Montana dei Comuni dell’appennino Reggiano Comuni di Carpineti, Casina, Toano, Ventasso, Vetto e Castelnovo ne’ Monti, Fondazione Pietro Manodori, Ministero dell’Università e della Ricerca.

Ingresso gratuito e informazioni 0522.610206 – merulo@comune.castelnovo-nemonti.re.it