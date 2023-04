La Polizia di Stato arresta a Reggio Emilia un presunto trafficante di stupefacente

Lo scorso 24 aprile, gli investigatori della Questura Reggiana, sulla scorta dell’analisi delle segnalazione dei cittadini e dei plurimi dati emersi dai servizi di controllo, anche straordinari, effettuati in particolare in area stazione, individuavano in un trentatreenne nigeriano un presunto pusher.

Gli agenti procedevano quindi ad un discreto ed accurato servizio di osservazione e pedinamento del sospetto che consentiva, nel pomeriggio di lunedì, di notare in via Tenni uno scambio tra il conducente di un’autovettura ed il cittadino nigeriano.

Mentre gli uomini della Squadra Mobile, ritenendo che fosse avvenuta una cessione di stupefacente, continuavano a seguire il cittadino nigeriano, un altro equipaggio provvedeva al controllo del probabile acquirente. Quest’ultimo, identificato in una donna reggiana, al momento del controllo consegnava immediatamente un involucro contenente un grammo e mezzo di sostanza, verosimilmente cocaina.

Avuta conferma della cessione, altro personale procedeva a bloccare il cittadino nigeriano eseguendo una perquisizione personale e domiciliare. L’attività consentiva di rinvenire sulla persona 1.105 euro contanti e, nella abitazione ubicata in zona Mirabello, ulteriori 2.910 euro nonché altri 44,17 grammi lordi di probabile stupefacente tipo cocaina. In particolare 35 grammi di stupefacente erano già confezionati e suddivisi in 27 dosi, del tutto simili a quella rinvenuta nella disponibilità dell’acquirente, mentre un ulteriore involucro, contenente 9 grammi di stupefacente, veniva rinvenuto occultato all’interno di un macina caffè.

Sulla scorta di quanto emerso il cittadino nigeriano, già gravato da un precedente per traffico di sostanza stupefacente consumato nell’anno 2021 a Parma, veniva arrestato in flagranza di reato per cessione di sostanza stupefacente e detenzione a fini di spaccio. L’arrestato verrà giudicato con rito per direttissima.