Formigine parte per Verden: a breve la firma del terzo gemellaggio

Il Comune di Formigine è pronto per firmare il suo terzo gemellaggio con una città europea. Dopo quelli con Saumur, in Francia, e Kilkenny, in Irlanda, firmati rispettivamente 10 e 5 anni fa, domani (giovedì 27 maggio) una delegazione formiginese partirà alla volta di Verden per ufficializzare un nuovo gemellaggio.

La relazione tra Formigine e la città tedesca non è nuova, ma risale al 2013 e da allora è proseguita con incontri ufficiali tra le rispettive amministrazioni pubbliche, come gli annuali Meeting delle Città gemellate con Saumur; il programma di mobilità giovanile Eurocamp e altri tipi di scambi mirati proprio a costruire le basi di un rapporto duraturo che si potesse concretizzare in un gemellaggio in campo culturale, educativo, turistico, economico, sociale e giovanile. A questo proposito, si ricorda che c’è tempo fino al 30 aprile per presentare domanda al fine di partecipare a un progetto di mobilità dedicato a giovani di età compresa tra i 18 e i 27 anni. In occasione degli Special Olympics Games, infatti, la città di Verden sarà coinvolta nell’Host Town Program per accogliere gli atleti. Dal 7 al 19 giugno, i ragazzi potranno fare un’esperienza di volontariato per la delegazione armena.

Tanti gli elementi che accomunano le città di Formigine e di Verden, dalla dimensione demografica alle origini e patrimonio culturale medievali, dalla vocazione turistica alla stessa volontà di costruire rapporti con Paesi stranieri quali fonte di opportunità e di crescita.

La cerimonia ufficiale è in programma sabato 29 maggio a Verden, per poi essere ripetuta anche a Formigine nell’ambito delle iniziative organizzate in occasione del Settembre formiginese. A partire per la Germania saranno il Sindaco Maria Costi, il Vicesindaco Simona Sarracino, la referente per l’Ufficio Europa del Comune di Formigine Stella Pinelli e un’insegnante in rappresentanza della scuola secondaria di primo grado A. Fiori Maria Cristina Ferri. A motivare la sua presenza è il percorso conoscitivo avviato, su sollecitazione del Comune di Formigine, tra la scuola Fiori e il Verdener Campus Oberschule allo scopo di approfondire opportunità di scambio tra studenti e corpo docente.

“Quello con Verden – dichiara il Sindaco di Formigine Maria Costi – è il terzo gemellaggio che la nostra città stringe in dieci anni. Un risultato di cui andiamo fieri e che soprattutto in questi anni divisivi sotto molti punti di vista aumenta il suo valore di unità, collaborazione e amicizia tra popoli. Sentirsi città europee e condividere la stessa strada di obiettivi comuni che favoriscano l’internazionalità, gli scambi giovanili e la co-progettazione sono valori fondamentali che danno il polso di quanto lavorare insieme e guardare fuori dai nostri confini geografici e personali sia un’opportunità da cogliere in ogni circostanza. Per noi l’ideale europeo è fatto di diritti, libertà, cooperazione, sviluppo economico, amore e interesse per la cultura altrui, ma affinché questi valori possano essere ribaditi ogni giorno occorrono anche relazioni concrete come il Gemellaggio che andremo a stringere”.