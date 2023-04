Grande successo per la seconda edizione del Mercato Europeo a Sassuolo

“È stata una grande festa, ancora più partecipata dello scorso anno, con migliaia di persone che per tre giorni hanno invaso il centro storico di Sassuolo, attratti dal famoso Mercato Europeo di Confcommercio”.

Così Tommaso Leone, presidente provinciale di Confcommercio, commenta il grande successo riscosso dal Mercato Europeo, che ha avuto come protagoniste oltre 100 variopinte bancarelle in piazza Libertà, viale San Giorgio e piazza Partigiani, provenienti da Austria, Belgio, Francia, Germania, Finlandia, Irlanda, Olanda, Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Regno Unito, Russia, Ucraina, Spagna, Slovenia, Ungheria, da alcuni Paesi extra-europei come Argentina, Brasile, Israele e da tante Regioni italiane.

La manifestazione, organizzata da Fiva-Confcommercio, patrocinata dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune di Sassuolo, resa possibile anche grazie al contributo ed al patrocinio della Camera di Commercio di Modena, è stata un’occasione di incontro tra le culture e i sapori dei diversi Paesi: dalla Paella alla Valenciana ai canederli tirolesi, dalla birra cruda ai wurstel con crauti, dal pollo piccante agli spiedini di carne alla griglia, dalla torta Sacher, ai coccoretti del Belgio, allo strudel, ai Cupcake inglesi e ai Poffers olandesi.

«Siamo davvero soddisfatti di aver potuto organizzare, anche quest’anno, la tappa sassolese di una manifestazione che tante Amministrazioni modenesi ci chiedono di poter organizzare», commenta Tommaso Leone: «e che ha consentito di portare a Sassuolo una ventata di internazionalità ed una sana iniezione di vitalità nel centro storico».