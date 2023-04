Castelvetro, strada provinciale 16 chiusa a S.Eusebio

A Castelvetro, sulla strada provinciale 16 in località Sant’Eusebio, dopo la rotatoria in direzione Spilamberto, la strada è chiusa a causa dell’uscita di strada di un autocarro avvenuta nella mattina di lunedì 24 Aprile, che ha provocato lo sversamento di gasolio sulla carreggiata e la banchina.

Il conducente è stato trasportato in ospedale per verificare le conseguenze dell’incidente, che non ha coinvolto altri mezzi o persone e sul posto sono presenti, oltre alle forze dell’ordine, anche i tecnici della Provincia, per supportare le operazioni di rimozione del mezzo e di pulizia della strada, che proseguiranno per alcune ore, fino al pomeriggio.