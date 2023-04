Notte di controlli sulle strade da parte della Polizia Locale Bassa reggiana

Nella notte tra venerdì e sabato scorsi, le pattuglie della Polizia Locale della Bassa Reggiana, con il supporto della Polizia Provinciale e della loro unità cinofila, hanno svolto un servizio di controllo del territorio per la prevenzione degli incidenti stradali e il contrasto a comportamenti pericolosi.

I controlli, svolti tra le ore 22 e le 5,30 del mattino, hanno garantito vari interventi e posti di controllo sul territorio unionale.

Sono state impegnate 3 pattuglie con il supporto dell’unità cinofila della Polizia provinciale che hanno organizzato posti di controllo viabilistici sulle principali arterie di collegamento dell’Unione e con l’ausilio di vari strumenti in dotazione.

Vari interventi sono stati richiesti sul territorio della Bassa reggiana, tra cui il supporto ad una ambulanza del 118 a Novellara per il contenimento di una persona in evidente stato d’ebbrezza che dava in escandescenza durante i soccorsi dei sanitari. Il giovane è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamenti, dopo essere stato accompagnato presso l’ospedale di Guastalla.

Le attività svolte, in particolare sulle strade provinciali a maggior rischio incidentalità, hanno portato al controllo di oltre 50 veicoli e rispettivi conducenti e trasportati. I controlli hanno riguardato le condizioni psicofisiche dei guidatori e, in particolare, l’assunzione di sostanze alcoliche, le norme di comportamento, l’efficienza dei mezzi e i tempi di guida e riposo dei conducenti dei mezzi pesanti, nonché la presenza di sostanze stupefacenti, grazie al prezioso contributo dell’unità cinofila.

Durante i controlli sono state ritirate 2 patenti per guida in stato d’ebbrezza e accertate 16 violazioni per il superamento dei limiti di velocità.

Alberto Sola, Comandante della Polizia Locale Bassa Reggiana ha detto: “L’impegno per svolgere un efficace programma di controlli sul nostro territorio continua anche nelle ore notturne e, grazie alla sinergia tra le varie polizie, ci permette di svolgerli in modo più approfondito ed efficace, a vantaggio della sicurezza delle nostre comunità”.