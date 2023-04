Controlli dei Carabinieri nel fine settimana, mirati a contrastare le condotte di guida più pericolose

Proseguono i controlli straordinari antidroga dei Carabinieri della provincia di Modena. Nel fine settimana, i Carabinieri delle Compagnie distaccate del Comando Provinciale di Modena hanno effettuato alcuni servizi straordinari, mirati a contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti e a prevenire le condotte di guida più pericolose per gli utenti della strada, in particolar modo, sotto l’influenza di bevande alcoliche o stupefacenti.

I controlli sono stati concentrati nelle zone pubbliche e nelle aree verdi di alcuni comuni, dal tardo pomeriggio del sabato, per tutto l’arco della nottata.

Nel corso di tali servizi, poco prima della mezzanotte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena sono intervenuti nell’abitato di Castelfranco Emilia, allertati da alcuni cittadini per una persona sdraiata a terra sulla sede stradale. Sul posto i militari hanno individuato l’uomo, risultato in evidente stato di ubriachezza, attivando i soccorsi sanitari e procedendo conseguentemente con la sanzione prevista.

I Carabinieri della Stazione di Sassuolo, nel corso del servizio notturno, sono intervenuti sul luogo di un sinistro stradale, denunciando alla Procura della Repubblica di Modena il conducente di un’autovettura, 53enne, per guida sotto l’effetto di alcool e rifiuto di sottoporsi alle analisi. La patente di guida gli è stata ritirata per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione.

Durante la notte, poco dopo le due, nell’abitato di Formigine, i militari della Stazione di Maranello hanno individuato un conducente di veicolo sotto l’influenza dell’alcool, con tasso alcolemico due volte superiore al limite consentito, procedendo alla denuncia alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza ed al contestuale ritiro della patente di guida.

A Sassuolo, una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, nel conso del servizio esterno serale, hanno controllato una persona risultata in possesso, senza giustificato motivo, di un grosso coltello da cucina. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per possesso ingiustificato di oggetti atti all’offesa.