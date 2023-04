“Il Sentiero dei Licheni”: tre camminate nella natura per imparare a vivere più sostenibili

L’organizzazione di volontariato Licheni OdV, che si occupa di tematiche ambientali e di ecologia con la missione di diminuire l’inquinamento, dal basso verso l’alto, propone l’evento “Il Sentiero dei Licheni”. Si tratta di tre camminate, a circa un mese di distanza l’una dall’altra, durante le quali passeggiare nella natura con lo scopo di imparare a vivere più sostenibili, tramite giochi, intrattenimento e talk divulgativi. Camminate in piano e alla portata di tutti, piene di giochi e interventi su pratiche di vita sostenibili.

Il cambiamento più forte può partire dal basso, con un cambiamento di abitudini verso la sostenibilità ognuno di noi ha la potenzialità di migliorare l’intero sistema. “Vogliamo essere un punto di riferimento per tutti coloro che si chiedono cosa possono fare per salvare l’ambiente, e quindi il nostro intero stile di vita, in questo mondo in cui tutto è connesso” – spiegano i volontari di Licheni – “Noi ci occupiamo dello studio, dell’implementazione e divulgazione di pratiche di vita sostenibili che mirino a combattere gli effetti negativi che l’uomo ha sull’ambiente e, alla fine, su se stesso”.

I tre eventi sono in programma il 6 maggio a San Michele, il 10 giugno a Rubiera, e l’8 luglio alle Salse di Nirano.

La partecipazione è aperta e totalmente gratuita, ma essendo a numero chiuso è necessario prenotare sul sito web prenotazione.licheni.org

Dettagli maggiori, come il punto di ritrovo e la mappa del percorso, saranno comunicati direttamente ai partecipanti dopo la prenotazione.